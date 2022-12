În prag de sărbători, peste 900 de familii din regiunea Cernăuți au primit produse alimentare și de igienă cumpărate cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni din cadul Guvernului României.

Produsele au fost împărțite în familiile din satele Ciudei (170), Igesti (170) Budinet (80), Cireș(80), Carapciu (150, satele Carapciu și Iordănești) și Suceveni (250, satele Suceveni, Petriceanca), Prosica, Prisăcăreni, Cupca și Corcești) de Asociația religioasă „Biserica Înălțării Domnului” din Cernăuți, care a implementat Programul de granturi al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni intitulat „Sprijinirea comunităților românești din Ucraina”.

Beneficiarii au fost persoane în vârstă, cu afecțiuni medicale severe, provenite din familii cu mulți copii sau cu membri înrolați în armată și care luptă în război împotriva Federației Ruse.

Întreg procesul de distribuire a produselor a fost coordonat de președintele asociației, preotul Pavel Pavlenco și de Anatol Pițul, primarul comunei Ciudei (care are în compunere cele patru sate, Ciudei, Igesti, Budinet și Cires), dar și de președintele asociației, jurnalistul Vitalie Zâgrea, de Gheorghe Lutic, primarul comunei Carapciu (care are în compunere primele două sate) și de Iulian Mihailovici, primarul comunei Suceveni (care are în compunere celelalte patru sate).

Pachetele au fost repartizate pe comune / sate proporțional cu numărul de locuitori.

Asociația, una din cele cinci selectate de Departament, a beneficiat de 100.000 lei cu care a achiziționat produsele. La acțiune a participat și ministrul plenipotențiar Dan-Nicolae Constantin, consul la Consulatul Ceneral al României la Cernăuți.