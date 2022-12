Națiunea noastră e ruptă în două în urma unui proces survenit în ultimii 30 de ani și trebuie să reîntregim națiunea română, a declarat președintele AUR, George Simion, în cadrul Conferinței „România dincolo de granițe”, organizată la Parlament.

„Am luptat în mare parte din viața mea de până acum pentru reîntregire națională, pentru Bucovina, pentru Basarabia, pentru Cernăuți. Mulți m-au întrebat dacă am rude, dacă am prieteni în Basarabia. Nu am. Luptam pentru că și acolo sunt români care au fost rupți de țara mamă. Luptăm pentru acei români din Valea Timocului, din Chișinău, din Cernăuți”, a subliniat George Simion.

Într-o discuție cu românii din diaspora, deputatul a precizat că doar votul lor masiv la următoarele alegeri cei de la PSD și PNL pot fi îndepărtați democratic de la conducere.

„Cu 1 milion de voturi venite de peste hotare tot echilibrul lor electoral, toate sondajele, toate mitele date sub o formă legală sau ilegală pot fi destrămate. De aceea avem un interes major de a convinge românii de peste hotare că suntem o soluție pentru viitorul României. De aceea, probabil nu a venit ministrul de externe, invitat de noi, la conferința de azi. Pentru că, deja, la sfârșitul acestui an s-au făcut planuri de către ministrul PNL al afacerilor externe cum să fie blocat votul românilor din diaspora”, a adăugat parlamentarul.

În final, George Simion a ținut să precizeze că, din nefericire, milioanele de euro alocate pentru românii de pretutindeni nu se duc „în direcția potrivită”, ci se duc „către chiolhane, se duc către, ceea ce generic numim „Ionuț Dolănescu”, în loc să meargă spre cursuri de limba română, atât de necesare pentru a menține identitatea românească”.