Republica Moldova trebuie să devină stat membru al Uniunii Europene până la sfârșitul acestui deceniu, a declarat președintele Maia Sandu în cadrul emisiunii „În Context” de la Moldova 1.

Șeful statului afirmă că integrarea europeană este „proiectul nostru de țară și o șansă unică” de a asigura creșterea nivelului de trai al populației.

„Este nevoie de un efort mai mare din partea Guvernului, așa încât să ne asigurăm că toate condițiile sunt îndeplinite impecabil și la timp, până vine misiunea de evaluare a Uniunii Europene. Este foarte important pentru noi să începem discuțiile despre următoarea etapă care este inițierea discuțiilor despre negocieri. Așteptările mele sunt destul de ambițioase. Eu cred că noi trebuie să devenim stat membru până la sfârșitul acestui deceniu (…). Integrarea europeană este cel mai important lucru și vrem să avansam rapid pe această cale. Acesta va fi primul subiect cu care voi începe anul care vine și voi chema guvernul la raport”, a subliniat Maia Sandu, citată de moldova1.md.

Aceasta a declarat, în aceeași emisiune, că menținerea păcii, în pofida încercărilor unor forțe ostile de a atrage Republica Moldova în război, este una dintre realizările R. Moldova în anul care se încheie.

„Mai multe forțe ostile Republicii Moldova, fugari și politicieni corupți au încercat să atragă Republica Moldova în război. Noi am reușit să menținem pacea, am reușit să respingem încercările de destabilizare a Republicii Moldova și am oferit siguranța cetățenilor, un lucru important și în continuare va fi preocuparea noastră majoră. Al doilea lucru important pe care l-am reușit în acest an este obținerea statutului de țară-candidată la aderarea la UE, o oportunitate enormă pentru noi și este și lumina la „capătul tunelului” într-o perioadă care este foarte complicată pentru toți. Sigur, sunt multe probleme care urmează a fi rezolvate și la care urmează să muncim împreună”, a spus Maia Sandu.

Președinta a precizat că asigurarea securității naționale și depășirea crizei energetice au fost marile provocări pentru Republica Moldova în 2022, iar în anul care vine vor trebui soluționate mai multe probleme, cum ar fi reforma justiției și contractarea corupției.