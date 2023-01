Pomul de Crăciun din Piața Sfatului a fost inclus în top 25 cei mai frumoși brazi din Europa și este singurul din România care a fost menționat în acest clasament întocmit de site-ul europeanbestdestinations.com. Specialiștii în turism au plasat pomul din orașul de sub Tâmpa pe locul 21 în acest top, potrivit editiadedimineata.ro.

„Brașovul este cu siguranță unul dintre cele mai frumoase orașe din România. Are și unul dintre cele mai frumoase târguri și brazi de Crăciun, care se află în piața centrală din Brașov. Atât tinerii, cât și vârstnicii îl adoră. Vino și descoperă magia Crăciunului în Brașov, Transilvania. Bucură-te de o excursie la castelul lui Dracula, care se află în clasamentul celor mai frumoase castele din Europa. Rezervă-ți un loc de cazare în Brașov și bucură-te de un Crăciun în familie în acest oraș liniștit și plin de farmec, pentru un Crăciun magic. Profită din plin de tururile și activitățile din Brașov”, au scris specialiștii site-ului European Best Destinations.

În acest an, bradul care a fost amplasat în Piața Sfatului are 57 de ani, o greutate de 6,5 tone, în jur de 20 de metri înălțime și a fost adus dintr-o pădure din Poiana Brașov. Pomul a fost împodobit cu sute de globuri și ornamente, dar are și o instalație cu 200.000 de luminițe care strălucesc în fiecare seară, în perioada sărbătorilor de iarnă.