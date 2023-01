Republica Moldova este asigurată cu suficiente stocuri de gaze naturale pentru toată perioada iernii. Asigurările sunt date de vicepremierul Andrei Spînu, care spune că Energocom procură gaze pentru malul drept al Nistrului de pe piața internațională la un preț mai mic față de prețul prevăzut în contractul cu Gazprom, potrivit IPN.

Potrivit ministrului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, prețul de 73 de dolari/MW pe care-l achită Chișinăul centralei de la Cuciurgan este cel mai mic preț posibil negociat cu Tiraspolul. De asemenea, în continuare volumele de gaze din Rusia sunt livrate regiunii transnistrene, în schimb, malul drept primește energie electrică de la MGRES la un preț mai mic.

„Da, prețul contează. Evident că 73 este mai mult decât 62,5 dolari. Ceea ce noi am reușit să negociem este cantitatea de energie electrică, mai puțin tariful. Când am început negocierile, MGRES voia un preț și mai mare la energia electrică, dar am reușit să găsim consensul care asigură toată țara cu energie electrică și asta a dus la reducerea tarifului”, a subliniat Spînu în cadrul emisiunii „Puncte de Reflecție” de la Vocea Basarabiei.

Mai mult, oficialul dă asigurări că malul drept al Nistrului dispune de stocuri suficiente de gaze pentru acest sezon de încălzire, chiar dacă cedează întregul volum oferit de Gazprom regiunii transnistrene.

„Avem suficiente rezerve ca să ieșim cu bine din această iarnă. În fiecare zi facem noi stocuri. Energocom cumpără de pe bursele internaționale. Prețul de la Gazprom pentru luna ianuarie este de 1230 de dolari, care este un preț mai mare decât prețul pe care-l achităm acum cumpărând de pe bursele europene. Zilele astea am cumpărat cu aproximativ 900 de euro”, a mai menționat vicepremierul Andrei Spînu.

Oficialul mai spune că prelungirea autorizației de mediu pentru Uzina Metalurgică de la Rîbnița este parte a negocierilor cu pretinsele autorități de la Tiraspol, iar sistarea activității uzinei ar duce la pierderea locurilor de muncă pentru sute de angajați.