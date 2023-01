Secretarul de stat al Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM), Adrian Dupu, a avut astăzi la București, la sediul instituției pe care o conduce, o întrevedere cu ministrul Culturii de la Chișinău, Sergiu Prodan.

Întâlnirea a fost un prilej de bilanț al colaborării de succes dintre cele două instituții în anul 2022, de continuitate și de pregătire a unor noi proiecte comune în 2023.

„Am analizat împreună proiectele pe care le-am desfășurat în anul trecut și am discutat despre proiectele pe care dorim să le implementăm în acest an. Cultura joacă un rol extrem de important în păstrarea identității noastre naționale și mă bucur că putem să promovăm tot mai intens cultura românească în stânga Prutului. I-am transmis domnului ministru aprecierea pentru buna colaborare dintre instituțiile pe care le conducem și sunt convins că vom continua și în acest an proiecte care să cultive cultura noastră comună”, a subliniat secretarul de stat Adrian Dupu.

Printre acestea, DRRM pregătește desfășurarea în Republica Moldova a unor proiecte de anvergură alături de instituții de cultură prestigioase din România precum Teatrul Național „I.L. Caragiale” București și Filarmonica „George Enescu” de la Ateneul Român.