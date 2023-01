Cristina Bucșa, originară din orașul Chișinău, care reprezintă naționala Spaniei în cadrul competițiilor de tenis, a devenit prima basarabeancă care s-a calificat pe tabloul principal al primului mare turneu de Grand Slam al anului, Australian Open. Totodată, Cristina Bucșa a fost inclusă de către Women’s Tennis Association (WTA) în topul celor 100 cele mai bune tenismene la nivel global.

În această perioadă are loc cea de-a 111-a ediție a turnelui Australian Open, desfășurat în perioada 16-23 ianuarie. Ediția din acest an are loc la arena sportivă Melbourne Park din Australia. În această săptămână se desfășoară calificările pentru Australian Open, iar Cristina Bucșa s-a calificat pentru al doilea an consecutiv pe tabloul principal Gland Slam, potrivit diez.md.

Tenismena a debutat în calificările Australian Open într-un meci contra australiencei Kaylah McPhee, pe care a învins-o cu scorul de 6 la 4 și 6 la 0. În confruntaea decisivă din preliminarii împotriva tenismenei japoneze Nao Hibino, jucătoarea Cristina Bucșa, care concurează pentru naționala Spaniei, a reușit să se impună cu scorul de 7 la 6 și 6 la 2.

Cristina Bucșa s-a poziționat pe locul 86 în clasamentul WTA la dublu, iar în clasamentul mondial al celor mai bune jucătoare de tenis din lume aceasta a ocupat locul 102.

În primul tur al competiției Australia Open, jucătoarea originară din Republica Moldova o va întâlni pe nemțoaica Eva Lys. Tenismena este antrenată de tatăl ei Ion Bucșa, fost biatlonist, care a reprezentat Republica Moldova la Jocurile Olimpice din anul 1998 și 2002.