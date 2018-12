Dan Dungaciu: Rep. Moldova va dispărea prin federalizare Liviu G. Stan

Există tot mai multe semnale că Vladimir Plahotniuc, liderul PDM, și președintele Igor Dodon pregătesc un proiect de federalizare a Republicii Moldova „plămădit la Moscova”, în urma alegerilor parlamentare de pe 24 februarie, este de părere Dan Dungaciu, președintele Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale (ISPRI) al Academiei Române.

„Federalizarea, sau cum îi spun rușii acum «statutul special», este fundalul pe care trebuie să așezăm toate evenimentele sau jocurile de putere de la Chișinău, toate cârdășiile, alianțele aparent contra-naturii, cum ar fi Binomul Plahotniuc-Dodon, cedările, refuzul limbii române, anularea integrării europene și ideea de «pro-Moldova» și, nu în ultimul rând, tăcerea guvernului față de inițiativa lui Igor Dodon. Premierul, Ministerul de Externe, Biroul pentru reintegrare, Parlamentul – toate aceste instituții tac în legătură cu acest subiect, nu se îngrijorează, nu pun întrebări, nu au neliniști… Deci, sau documentul nu există, e o invenție, și cineva trebuie să spună asta explicit, sau totul este de fapt un joc rusesc la care au consimțit, fie și prin tăcere, instituțiile de la Chișinău. Iar Igor Dodon este doar emisarul, cel care trimite plicul. Cum se poate să ignori așa ceva? Cum să te faci că nu vezi? Unde sunt instituțiile republicii «independente și suverane»?”, spune Dan Dungaciu într-un interviu oferit ziarului Cotidianul.

Analistul susține că „dacă te uiți în jur, vezi cum au reapărut pe scena publică și chiar politică actori principali din vremea Memorandumului Kozak, de acum 15 ani, îi auzim iar pe heralzii «civismului moldovenist», îmbrăcați «europenește», cum fac apologia identității civice, preambulul identitar al oricărui proiect de…reintegrare. Căci așa numita reintegrare în forme rusești, federaliste, înseamnă în primul rând o anulare identitară a majorității românilor moldoveni. Aceștia devin, ca pe vremea sovietică, cetățenii fără culoare identitară a unei noi patrii civice”.

În opinia lui Dan Dungaciu, Republica Moldova, așa cum „am știut-o din 1991”, va dispărea prin federalizare.

„Proiectul de statut pe care l-a lansat Dodon este de fapt proiectul de îngropare a R. Moldova, livrarea ei la pachet Rusiei, va fi un Kozak 2, chiar dacă nu se vorbește în document explicit de forțele militare ruse, care oricum vor rămâne în republică. Nu va fi nicio «reintegrare», va fi o lipire a Transnistriei la R. Moldova, ca doi subiecți egali, Constituția se va modifica, Transnistria va rămână așa cum este, sub controlul total al elitelor politice și financiare de acolo, deci sub controlul total al Moscovei. Oricum, de la diplome, numere de înmatriculare, comunicații etc. au primit tot sau vor primi. Reprezentanții regiunii separatiste vor scăpa neatinși, vor fi prezenți în toate structurile de conducere și toate instituțiile de decizie din republică. Pasul doi va fi resuscitarea Găgăuziei, care va cere ceva similar și cine știe cine va mai face revendicări, Taraclia, Bălți etc. Repet, R. Moldova așa cum o știm astăzi nu va mai exista. Va deveni un șvaițer politic. Majoritatea românilor moldoveni va deveni dependentă de decizia unei minorități strategice, a unei minorități imperiale care va avea puterea să țină republica în buzunarul regimului Putin. R. Moldova nu va mai fi a cetățenilor ei majoritari, în acest sens R. Moldova se va de-suveraniza în integralitatea ei, nu doar pe malul stâng al Nistrului, cum avertiza dl Vladimir Socor cu ceva vreme în urmă. Să înțelegem bine contextul: nu e vorba despre un joc strategic dedicat exclusiv Moldovei, căci nu e Chișinăul important, de fapt nu e important pentru nimeni, și asta e principala vulnerabilitate, e însă util pentru Moscova că stă în coasta Ucrainei și poate fi un exemplu pentru Kiev. Dacă reușește federalizarea în republică, Putin o va scoate din buzunar și o va pune pe masa Kievului și în fața altor parteneri europeni forțând Acordul de la Minsk în litera lui”, atrage atenția Dungaciu.

Comentarii de pe Facebook

comments