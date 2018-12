Centenarul Marii Uniri, marcat în Rusia printr-o caravană a folclorului românesc. La Moscova s-a auzit „Basarabie frumoasă” Iulia Modiga

Centenarul Marii Uniri va fi sărbătorit și în Federația Rusă. Ambasadorul României la Moscova, Vasile Soare, a anunțat că seria de evenimente de marcare a împlinirii celor 100 de ani de la Marea Unire de la Alba Iulia a debutat pe 7 decembrie, cu o recepție la care au participat sute de persoane. Invitații speciali au fost membrii Ansamblului folcloric profesionist Țara Vrancei, din Focșani, care au cântat piese patriotice, printre care și „Basarabie frumoasă” sau „Hai să-ntindem hora mare”.

Ansamblul va susține până pe 16 decembrie un turneu în mai multe localități din Rusia, cu 9 concerte pe o rază de peste 1000 de km, a mai precizat diplomatul. Aceasta reprezintă o premieră în Rusia după anul 1990.

„Primul eveniment la Ambasadă a fost unul de excepție, doamna Maria Murgoci, solistă și coordonatoare a Ansamblului ȚARA VRANCEI, inegalabilă prin determinarea cu care culege și promovează folclorul românesc în Țară și în străinătate, alături de cei 20 de membri ai ansamblului oferindu-ne un spectacol nemaipomenit. Colegii din corpul diplomatic, dar și oficiali ruși au ținut să ne spună că, de departe, recepția noastră a fost originală și The Best printre cele ce se organizează la Moscova. Momente înălțătoare pentru noi, atmosferă pur românească, cum rar am trăit! (…) LA MULȚI ANI, ROMÂNIE DRAGĂ!”, a scris Vasile Soare pe Facebook.

