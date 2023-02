Vlad Filat, fost premier de la Chișinău, îndeamnă autoritățile din Republica Moldova și din România să nu se mai ascundă în spatele sondajelor și să abordeze serios șansa istorică privind reunificarea celor două state românești.

Potrivit acestuia, invocarea sondajelor în chestiunea reunirii României cu Republica Moldova este irelevantă și reprezintă doar o scuză pentru liderii politici.

„În cadrul dezbaterii filosofiei istoriei la început de secol XX s-au duelat două idei relevante, prima reprezentând occidentul și care spunea că istoria este ceea ce lasă eroii pe nisipul timpului și o a doua sovietică, a lui Plehanov, ce spunea că istoria o fac doar masele. Fără a minimaliza rolul poporului în marile decizii ale unei națiuni trebuie precizat că Reunificarea celor două state românești trebuie mai întâi asumată de lideri, apoi realizată împreună cu cetățenii. Așadar, invocarea sondajelor în chestiunea reunificării României nu este doar contraproductivă și irelevantă, dar începe să devină o scuză pentru liderii politici, care în umbra sondajelor își justifică un anti-unionism mascat și desuet”, a declarat Vlad Filat.

În acest context, el a mai remarcat că trebuie să abordăm serios, la nivel de state, această șansă a Reunificării pentru că „dacă nu vom fi la masa istoriei vom fi în meniul ei”.

„Din păcate, timpul nu mai are răbdare cu noi, cu Republica Moldova. Riscurile și amenințările externe, perpetuarea unor vulnerabilități interne proprii, dar și cele create și exploatate de Rusia la nivelul statului, îngustează din ce în ce mai mult opțiunile Republicii Moldova. Cu toții am greșit, într-un fel sau altul, când am limitat unionismul la poduri de flori și poezii menite a ne alina rănile pe care istoria strâmbă ni le-a lăsat în mentalul colectiv. Nu are sens să se perpetueze o narațiune despre națiuni civice ce ar putea aduce raiul în neantul moldo-vlah dintre Prut și Nistru. Cât mai avem timp, măcar să încercăm să abordăm serios, la nivel de state, această șansă pentru că istoria niciodată nu iartă celor ce dau cu piciorul oportunităților”, a mai precizat fostul premier de la Chișinău.

Amintim că acum câteva zile și Mihai Ghimpu, fost președinte interimar al Republicii Moldova, le-a adresat o scrisoare deschisă președinților Klaus Iohannis și Maia Sandu, în care a subliniat necesitatea urgentării procesului de unire a României cu Republica Moldova.

Totuși, Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, a declarat recent, în cadrul unei emisiuni de la TVR1, că „Unirea se poate întâmpla dacă există sprijin din partea cetățenilor din Republica Moldova și din România”, iar „în Republica Moldova, sondajele arată care este sprijinul pentru ideea Unirii”.