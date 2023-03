Artistului vizual român Pavel Brăila, originar din Republica Moldova, va participa la Festivalul Internațional de Film Documentar din Salonic din Grecia.

Pavel Brăila va fi prezent alături de alți 4 documentariști originari din Basarabia: Ana Gurdiș, Ana Felicia Scutelnicu, Olga Lucovnicova, Ksenia Ciuvaseva, invitați la festival în cadrul secțiunii AGORA – MEET THE FUTURE ce va include un focus special pe cineaștii și cinematografia din Republica Moldova.

Pavel Brăila, născut în 1971 la Chișinău, este unul dintre cei mai cunoscuți artiști contemporani români. A studiat ingineria mecanică și limbile străine în Republica Moldova, precum și arta și filmul în Olanda și Franța. De la mijlocul anilor 1990 a participat la numeroase expoziții internaționale de artă și festivaluri cu filme, video, instalații, fotografii și performance-uri.

Lucrarea sa „Shoes for Europe” inclusă în expoziția Documenta 11, în 2002, îl face cunoscut pe plan internațional. În 2003 artistul este inclus în lista celor mai buni 100 de tineri artiști ai lumii, realizată de Editura Phaidon – Cream 3.

Lucrările lui Pavel Braila au fost incluse în numeroase expoziții de grup din cadrul: Boijmans Museum în Rotterdam, TATE Gallery London, The Renaissance Society in Chicago, Kölnischer Kunstverein, Köln; Palazzo delle Stelline, Milan; Sammlung Essl, Klosterneuburg; Royal College of Art Galleries, London; Moderna Museet, Stockholm, Stedelijk Museum Schiedam, KIASMA Helsinki etc.