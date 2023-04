Republica Moldova a fost invitată vineri, 28 aprilie, să adere la Mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene, cea mai puternică rețea internațională de cooperare în domeniul prevenirii dezastrelor, pregătirii și răspunsului la ele.

Un anunț în acest sens a fost făcut de comisarul european pentru gestionarea crizelor, Janez Lenarčič, care se află într-o vizită oficială în Republica Moldova.

„Progresele înregistrate de Republica Moldova în consolidarea capacităților sale de protecție civilă sunt evidente și insuflă inspirație. Fiind aici, la Chișinău, sunt mândru să înmânez ministrului Ana Revenco documentul de parcurs al Comisiei Europene prin care aceasta invită Republica Moldova să adere la Mecanism. Aderarea la Mecanismul de protecție civilă al UE va reprezenta următorul pas crucial pentru Republica Moldova și pentru rezistența întregului continent european în ceea ce privește gestionarea dezastrelor. Devenind stat participant, Republica Moldova își va consolida și mai mult capacitatea de a răspunde eficient la urgențe și dezastre, beneficiind în același timp de sprijin și solidaritate din partea Uniunii Europene”, a declarat Janez Lenarčič într-o conferință de presă comună cu Ana Revenco, ministrul Afacerilor Interne din Republica Moldova.

La rândul său, oficialul de la Chișinău a mulțumit comisarului european pentru tot sprijinul acordat Republicii Moldova de la începutul războiul din Ucraina.

„Îmi amintesc prima vizită a dumneavoastră, la numai o săptămână de la declanșarea războiului din Ucraina. Atunci ați intervenit cu sprijin pentru autoritățile din R. Moldova și ați pus la dispoziție o echipă de experți în protecție civilă, pentru a ne ajuta să facem față fluxului de refugiați. La un an distanță de la acea vizită, în care am discutat despre posibilitatea asistenței tehnice din partea UE, pentru managementul crizelor, migrației, frontierei, managementul lanțului de aprovizionare cu ajutoare și alte bunuri achiziționate, MAI a reușit să performeze în toate domeniile de activitate și în special în cel al protecției civile. Tot pe parcursul acestui an, prin mecanismul de Protecție Civilă al UE, sistemul de securitate și sănătate al statului a primit ajutoare în valoare de 15 milioane de euro” a punctat ministrul Ana Revenco.

Menționăm că apropierea Republicii Moldova de Mecanismul de protecție civilă al UE a început în septembrie 2022, când a fost depusă cererea de aderare.

După negocierea și semnarea acordului administrativ, Republica Moldova va deveni oficial membră a Mecanismului de protecție civilă al UE, inițiativă ce oferă sprijin pentru statele aflate în situații de criză.

Astfel, Republica Moldova va putea miza pe sprijinul din partea celor 27 de țări ale UE și alte nouă state participante – Islanda, Norvegia, Serbia, Macedonia de Nord, Muntenegru, Turcia, Bosnia și Herțegovina, Albania și, mai recent, Ucraina.

Începând cu anul 2001, Mecanismul de protecție civilă a fost activat în peste 600 de situații de urgență din interiorul și din afara UE.