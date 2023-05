Peste 100 de tineri voluntari din Republica Moldova au primit diplome din partea Misiunii Diaconia a Mitropoliei Basarabiei pentru implicarea în campania de Paști „Masa Bucuriei.

Evenimentul special de celebrare a implicării voluntarilor în campania „Masa Bucuriei” s-a desfășurat sâmbătă, 20 mai.

Astfel, tinerii voluntari s-au reunit pentru a socializa, pentru a se cunoaște și pentru a împărtăși experiența colectei naționale de alimente, organizată pe 8 aprilie.

„Acest eveniment e un prilej de a încuraja fiecare efort și de a da exemple frumoase și de impact tuturor noilor generații de tineri. Vreau să-i mulțumesc fiecărui lider și echipei sale pentru ceea ce a reușit să adune în ziua colectei. O parte din produsele colectate, aproximativ 1200 de pachete au ajuns în sate și la omenii pentru care este organizată această campanie, restul sunt stocate și vor suplini Cantinele Sociale întregul anul. Vă așteptăm cu mare bucurie și la alte activități pe care le putem face împreună”, a declarat Igor Belei Igor, director executiv al Misiunii Sociale „Diaconia”.

Amintim că „Masa Bucurie” este cea mai longevivă campanie de solidaritate socială. În acest an, grație implicării voluntarilor și donatorilor au fost colectate 39 de tone de alimente în sprijinul oamenilor nevoiași. Acestea sunt distribuite pe parcursul întregului an sub formă de pachete alimentare și prânzuri calde în cantinele sociale.

Campania a fost realizată cu sprijinul Uniunii Europene în cadrul proiectului „Parteneriate pentru servicii de cantina social inclusive și durabile”, cofinanțat și implementat de I.P. ,,Keystone Moldova’’, A.O. ,,Concordia. Proiecte Sociale’’ și I.R.M.S. ,,Diaconia’’.