Președintele rus Vladimir Putin va fi arestat, dacă va ajunge pe teritoriul Republicii Moldova, deoarece acest stat este semnatar al acordului Curții Penale Internaționale. Declarații în acest sens au fost făcute de Maia Sandu, președintele R. Moldova.

Potrivit șefei statului, Republica Moldova nu este în pericol acum pentru că războiul pornit de Rusia este dincolo de graniță.

„Acum nu există niciun risc de invazie militară pentru Republica Moldova, grație Ucrainei care ține armata rusă departe de granițele noastre. Dar ne confruntăm cu tentative din partea Rusiei de destabilizare a statului nostru. Am vorbit despre aceste tentative, acum câteva luni. Din fericire instituțiile noastre au reușit să apere statul, iar noi devenim tot mai rezistenți. De mulți ani vedem că Rusia încearcă să ne șantajeze statul, folosind energia. Și vreau să vă spun că azi, pentru prima dată de la dobândirea independenței, R. Moldova, cu excepția regiunii Transnistria, nu consumă gaze rusești. Este o premieră. Înseamnă că ne diversificăm, că nu depindem de Rusia cum a fost cazul timp de trei decenii. Lucrăm, devenim mai rezistenți, dar desigur avem nevoie de sprijin. Propaganda este o mare problemă, iar aceasta ne-a afectat procesul democratic”, a declarat Maia Sandu în cadrul unui interviu pentru Euronews.

Totodată, fiind întrebată dacă președintele rus Vladimir Putin, acuzat de Curtea Penală Internațională, va fi arestat în cazul în care ar veni în Republica Moldova, șefa statului a răspuns afirmativ.

„Da. Republica Moldova este semnatar al acordului Curții Penale, iar Moldova va respecta decizia Curții. Când a început războiul, am aflat la 4 dimineața, la 5 dimineața am fost aici așteptându-i pe membri Consiliului Suprem de Securitate. Și puteam auzi bombele care cădeau. Inițial am crezut că sunt în Odesa, mai târziu am aflat că au fost în Vinița, dar le puteam auzi din acest birou”, a explicat șefa statului.

Menționăm că, pe 17 martie 2023, Curtea Penală Internațională a emis un mandat de arest pe numele președintelui Rusiei, Vladimir Putin, pentru deportarea ilegală de copii din Ucraina, ceea ce este o crimă de război.