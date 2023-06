Cehia va oferi tot sprijinul necesar pentru ca Republica Moldova să poată face față amenințărilor ruse. Asigurările vin din partea premierului de la Praga, Petr Fiala, la o zi după Summitul Comunității Politice Europene, desfășurat joi, 1 iunie, în Republica Moldova.

Astfel, oficialul ceh a subliniat astăzi, în cadrul unei conferințe comune cu Dorin Recean, premierul de la Chișinău, că Republica Moldova este importantă pentru comunitatea europeană.

„Este semnificativ faptul că cel de-al doilea summit a avut loc în R. Moldova, stat care este expus amenințărilor ruse. Acest summit a fost un semnal foarte important transmis de toate țările UE. Am spus cu voce tare că sunteți foarte importanți pentru noi, pentru Europa. A fost și un semnal trimis și către Rusia. Știm cu toții toate amenințările hibride la care este expusă R. Moldova. Au încercat să afecteze și suveranitatea R. Moldova. Noi, Cehia, vă acordăm tot sprijinul pentru a face față la amenințările ruse. Am sprijinit regimul de sancțiuni împotriva persoanelor care au legături directe cu Rusia. De asemenea, am sprijinit și inaugurarea Misiunii de Parteneriat a UE în R. Moldova. Noi sprijinim în continuare calea R. Moldova spre aderarea la Uniunea Europeană”, a declarat premierul Cehiei.

Totodată, el a mai adăugat că Republica Moldova și Cehia au relații bilaterale intense în domeniul economic și urmează să-și intensifice relațiile de colaborare în domeniul apărării și securității.

„Companiile cehe sunt bine echipate pentru a ajuta R. Moldova să-și modernizeze capacitățile de apărare. Știm că R. Moldova încearcă să-și modernizeze forțele de apărare. Știm că urmează să fie instalat un radar pentru supravegherea spațiului aerian. În august vom deschide un nou oficiu pentru un atașat militar al Cehiei, pentru a aprofunda colaborarea bilaterală și în domeniul apărării. Acest lucru va simplifica și schimbul de informații în domeniul apărării”, a menționat Petr Fiala.

De asemnea, cei doi prim-miniștri au mai discutat despre realizarea proiectelor comune în domeniul economic, al infrastructurii, energiei, afacerilor interne, agriculturii și în cel al dezvoltării regionale.

La rândul său, Dorin Recean, premierul Republicii Moldova, a mulțumit omologului său ceh pentru participarea la cea de-a doua ediție a Summitului Comunității Politice Europene, subliniind că „ieri, la Bulboaca, toți participanții au venit să construiască o Europă unită, care poate să facă față tuturor provocărilor”.

Potrivit oficialului de la Chișinău, una dintre cele mai mari provocări pentru Republica Moldova este propaganda și încercările de destabilizare orchestrate de Moscova.

„Datorită curajului ucrainenilor noi avem de luptat doar cu amenințările hibride, pentru că ucrainenii apară R. Moldova și Europa de bombardamente. Dar noi avem de făcut față acestor amenințări hibride care se manifestă în diferite feluri: propagandă, narative și știri false, inducerea tensiunilor sociale, organizarea de proteste plătite cu tentative de destabilizare cu atac la forțele de ordine și cu atac la instituții, coruperea în sistemul justiției, atacurile cibernetice, amenințările și alerte de bombă la aeroporturi. Republica Moldova a demonstrat și pe parscursul acestui an și pe parcursul anului trecut că, gradual, a învățat să facă față acestor presiuni” ,a menționat premierul Dorin Recean.

Amintim că Republica Moldova a găzduit joi, 1 iunie, cea de-a doua reuniune a Comunității Politice Europene, care a reunit, în premieră, circa 50 de șefi de state, prim-miniștri și înalți oficiali europeni. Primul summit de acest fel a avut loc avut loc anul trecut în Cehia, iar cea de-a doua reuniune a Comunității Politice Europene se va desfășura în octombrie în Spania.