O universitate din Republica Moldova și 17 din România au fost incluse în acest an în clasamentul global Times Higher Education Impact Ranking. Publicat joi, acesta ierarhizează universitățile în funcție de măsura în care îndeplinesc obiectivele ONU de dezvoltare durabilă și de impactul acestora asupra societății.

Doar cinci dintre cele 17 universități din România intră în Top 1000, în clasamentul ce cuprinde 1.591 de universități din întreaga lume. Celelalte 12 apar în ultima parte a rankingului.

Universitățile din România sunt: Universitatea din București – în intervalul 201-300, Universitatea Babeș-Bolyai – 401-600, ASE București – 401-600, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu – 401-600, Universitatea Al. I. Cuza din Iași – 801-1000.

Pe locurile 1000+: Universitatea Dunărea de Jos din Galați, UMST George Emil Palade din Târgu Mureș, UMF Grigore T. Popa, Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, Universitatea din Oradea, Universitatea Politehnica din București, Universitatea Politehnică din Timișoara, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea Transilvania din Brașov, USAMV Cluj-Napoca, Universitatea de Vest din Timișoara.

Pe de altă parte, în Republica Moldova a fost inclusă doar Universitatea Tehnică a Moldovei 1001+.

Criteriile în funcţie de care sunt clasificate instituţiile de învăţământ superior în topul Times Higher Education Impact Rankings au la bază cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă ale Naţiunilor Unite. Topul evidenţiază impactul universităţilor asupra societăţii, pe baza succesului acestora în atingerea unor obiective precum ‘Good Health and Wellbeing’, ‘Gender Equality’, ‘Decent Work and Economic Growth’, ‘Reduced Inequalities’ sau ‘Peace, Justice and Strong Institutions’, ‘Partnership for the Goals’.