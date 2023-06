Regele Charles al III-lea a transmis, vineri, 2 iunie, un mesaj emoționant de la Palatul Cotroceni, subliniind că întotdeauna s-a simțit acasă în România și a ajuns să iubească această țară.

Charles al III-lea, aflat la prima vizită în România în calitate de rege, la prima vizită externă după încoronare și a doua după urcarea la tron, a declarat că are o plăcere deosebită să viziteze încă o dată această țară, cu care are o legătură profundă.

„Au trecut 25 de ani de la prima mea vizită în această țară remarcabilă. Când am venit aici și chiar dinainte am simțit o legătură profundă cu România. Regele României era vărul Regelui Marii Britanii, iar Regina Maria era descendent al Familiei Regale britanice, iar tatăl meu a fost vărul Regelui Mihai și aveau amintiri din copilăria comună petrecută aici”, a subliniat Regele.

El a mai remarcat că „întotdeauna” s-a simţit „acasă” în România, pe care a numit-o, în limba română, „ţară de glorii, ţară de dor”, citând din poezia lui Mihai Eminescu „Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie”.

„În toți acești ani am avut bucuria de a putea călători prin toată țara și am întâlnit români din toate domeniile. Am avut astfel posibilitatea de a fi martori la prima mână a dezvoltării extraordinare care a avut loc și care este o mărturie a energiei, inovativității și rezistenței dvs. (…) Am ajuns să iubesc România, cultura și arta, patrimoniul, istoria, peisajele și biodiversitatea. Țară de glorie, țară de dor!”, a mai spus Regele Charles al III-lea.

Suveranul britanic a mai adăugat că îi prețuiește și pe prietenii săi din România, care l-au sprijinit în proiecte care fac bine pentru țară.

„Am venit în România atâția ani pentru că am simțit apropierea de poporul român pentru suferințele din urma celui de-Al Doilea Război Mondial. Mi-am dorit, mai ales, să amintesc lumii de toate lucrurile care au făcut ca România să fie o țară atât de specială. Astăzi, nu mai este nevoie să amintim oamenilor pentru că din ce în ce mai mulți britanici vin anual în România și milioane de români reprezintă un element important al vieții în Marea Britanie. Legăturile noastre de prietenie sunt mai puternice astăzi, decât oricând de-a lungul istoriei. Abia aștept să-mi joc și eu rolul în strângerea și mai puternică a legăturilor noastre pe viitor”, a conchis Regele Charles al III-lea.

Menționăm că președintele Klaus Iohannis l-a primit vineri, la Palatul Cotroceni, pe Regele Charles al III-lea al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei, cel care a devenit primul monarh britanic care vizitează România în această calitate. Vizita Regelui Charles al III-lea în România are un caracter privat, iar singurul moment public este reprezentat de vizita la Palatul Cotroceni, ca gest de curtoazie.