Deputații din Republica Moldova vor apela la expertiza parlamentarilor din România în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor de aderare la Uniunea Europeană.

Acest subiect a fost abordat miercuri, 5 iulie, în cadrul unei întrevederi dintre președintele Senatului României, Nicolae Ciucă, și Igor Grosu, președintele Parlamentului Republicii Moldova, care s-a aflat la București după o vizită de câteva zile la Bruxelles.

„România sprijină activ obiectivul Republicii Moldova de a deschide negocierile de aderare la Uniunea Europeană încă de anul acesta. I-am transmis acest angajament președintelui Parlamentului din Republica Moldova, Igor Grosu, cu care am avut o întâlnire ieri, la București, în contextul împlinirii unui an de la obținerea de către Republica Moldova a statutului de candidat. Am convenit ca parlamentarii din Republica Moldova să apeleze, în primul rând, la omologii din România pentru expertiză privind îndeplinirea criteriilor de aderare”, a declarat Nicolae Ciucă după întrevedere.

De asemenea, președintele Senatului de la București a reiterat angajamentul ferm al României pentru a continua colaborarea strânsă între cele două state în toate domeniile.

La rândul său, Igor Grosu, președintele Parlamentului de la Chișinău, a remarcat că după 3 zile la Bruxelles, „suntem și mai determinați să deschidem negocierile cu UE până la finalul anului și contăm pe sprijinul diplomației române, care are un rol crucial în parcursul european al R. Moldova”.

„Și în Parlamentul European am simțit un sprijin enorm din partea eurodeputaților din România, lucru pentru care suntem recunoscători”, a adăugat oficialul de la Chișinău.

Menționăm că președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, a efectuat în perioada 3 – 5 iulie o vizită de lucru la Bruxelles. Acolo, el a avut întrevederi cu președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, cu secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, dar și cu alți oficiali europeni.