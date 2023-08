Sprijinul pentru sectorul cultural de la Chișinău este „o preocupare constantă și crescândă” a României. Declarația a fost făcută de Raluca Turcanu, ministrul Culturii de la București, în deschiderea celei de-a șasea ediții a Salonului Internațional de Carte Bookfest Chișinău.

Potrivit oficialului, ediția din acest an a Bookfest Chișinău reprezintă o continuare firească a multor evenimente culturale care au loc în marile orașe din România și din lume.

„Sprijinul pentru sectorul cultural de la Chișinău este o preocupare constantă și crescândă a României. Prezența atâtor edituri și editori, întâlnirile cu scriitorii și participarea intensă a cititorilor care vor veni la Bookfest Chișinău reprezintă esența promovării identității noastre comune – prin dialog, cunoaștere și limba română. Cele 30 000 de titluri de carte în limba română și 90 de lansări de carte sunt o dovadă a bogăției culturale extraordinare din România și R. Moldova. Trebuie să prețuim acest lucru și să-l facem cunoscut”, a spus Raluca Turcanu.

Ea a mai dat asigurări că Ministerul Culturii din România va oferi sprijin constant Republicii Moldova.

„Organizatorii nu au propus întâmplător această perioadă pentru Bookfest Chișinău. Mâine celebrăm împreună Ziua Limbii Române, limba noastră comună, una dintre limbile oficiale ale UE și probabil cea mai frumoasă limbă de pe pământ. Să dăm credit oamenilor de cultură de pe ambele maluri ale Prutului, să le citim cărțile și să le promovăm creația. E o datorie pe care o avem fiecare dintre noi”, a afirmat ministrul Culturii de la București.

La rândul său, Sergiu Prodan, ministrul Culturii de la Chișinău, a remarcat că o parte din cărțile expuse la Bookfest vor ajunge ulterior în colecțiile bibliotecilor publice din Republica Moldova.

„Urmare a desfășurării celor cinci ediții anterioare ale salonului de carte, 17 201 exemplare de carte, constituind carte nouă și de calitate, au ajuns cu titlul gratuit în bibliotecile din R. Moldova prin donații. Ieri am discutat că poate acest salon internațional de carte să aibă loc de două ori pe an. Și am ajuns la concluzia că tot ceea ce e frumos e bine să fie o dată pe an. Trebuie să mergem spre aprofundarea efectului acestui salon, astfel ca tot mai mulți cetățeni să citească cărți”, a declarat ministrul Culturii de la Chișinău.

Menționăm că Salonul Internațional de Carte Bookfest Chișinău se desfășoară, în perioada 30 august – 3 septembrie 2023, la Centrul Mediacor din cadrul Universității de Stat din Moldova.

Astfel, 30 de edituri din România și Republica Moldova vor pune la dispoziția cititorilor peste 30 000 de titluri de carte în limba română. Acest eveniment se bucură de Înaltul Patronaj al președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, și al președintelui României, Klaus Iohannis.