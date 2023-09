70 de școli din R. Moldova au primit astăzi din partea Guvernului României table multifuncționale și laptopuri pentru modernizarea sistemului de educație. Donația a fost făcută prin intermediul Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.

„Am semnat astăzi la Universitatea de Stat din Moldova, împreună cu secretarul de stat al Ministerului Educației și Cercetării, Valentina Olaru, în prezența directorilor de școală și a autorităților publice locale, procesul-verbal de predare-primire a echipamentelor. Ulterior, beneficiarii au putut intra în posesia lor”, a scris secretarul de stat în DRRM, Adrian Dupu, pe Facebook.

Oficialul din Guvernul României a precizat că proiectul privind modernizarea sistemului de educație face parte din strategia Departamentului de susținere a procesului de învățământ din R. Moldova și de educare a viitoarelor generații.

„Anul trecut am dotat cu astfel de echipamente 20 de școli. Apoi am primit foarte multe solicitări la DRRM din partea unor primării și școli prin care ne solicitau să dotam și unitățile lor de învățământ. Am decis să alocăm o parte importantă din bugetul instituției pentru a continua acest proiect de digitalizare a educației, a mai adăugat Dupu.

Primarii localităților ale căror școli au primit donațiile au transmis mulțumiri Guvernului României pentru acest nou sprijin.