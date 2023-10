O ședință de monitorizare a avut loc marți, 10 octombrie, în Republica Moldova, în cadrul proiectului transfrontalier „MuseumInfoTur”, ce prevede valorificarea și sporirea vizibilității patrimoniului cultural și istoric în cadrul rețelei transfrontaliere de muzee – Centre de Informare Turistică.

Astfel, s-a constatat că prin intermediul MuseumInfoTur s-a realizat promovarea valorilor turistice autentice din aria acestuia, prin crearea a opt Centre de Informare Turistică în localitățile Mereni, Călărași, Criuleni, Orhei, Rezina, Șoldănești, Strășeni și Galați. De asemenea, au fost organizate două module de instruire, vizite de studiu (online/hybrid) în România și R. Moldova, precum și tururi de promovare a patrimoniului cultural și istoric din zona de proiect.

„Aceste activități au fost dedicate grupurilor țintă din ambele țări, având ca obiectiv principal dezvoltarea și promovarea rețelei de Centre de Informare Turistică nou-create. În același timp, am realizat o analiză de potențial și profilul destinațiilor turistice majore din regiune, am stabilit trasee turistice comune și dezvoltat programe excursioniste comune. Ca rezultat, am creat un brand comun al rețelei și un ghid intitulat „Destinații ale turismului cultural transfrontalier din Moldova” (Republica Moldova – România)”, a informat Agenția de Dezvoltare Regională Centru din R. Moldova, gazda ședinței de monitorizare.

Proiectul a inclus și dotarea Muzeelor – Centre de Informare Turistică cu standuri demonstrative și panouri informative personalizate, televizoare, precum și cu mobilier relevant pentru buna funcționare.