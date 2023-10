Republica Moldova a demonstrat cât de mult este dedicată parcursului său de aderare la UE, înregistrând progrese considerabile în ciuda dificultăților și a amenințărilor Rusiei. Declarația a fost făcută de Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, aflată în vizită la Chișinău.

Potrivit oficialului european, inima Europei bate vibrant în Republica Moldova, iar solidaritatea UE cu acest stat este de neclintit.

„La începutul lunii noiembrie Comisia Europeană va prezenta raportul anual cu privire la extinderea UE și va evalua progresele R. Moldova în calitate de stat candidat. Această evaluare va fi discutată la summit-ul Consiliului European din decembrie și aceste discuții vor avea un impact direct asupra viitorului R. Moldova. Vreau să fac două remarci cu privire la această evaluare. Faceți progrese extraordinare și sunt foarte impresionată să văd determinarea R. Moldova de a merge înainte.

Noi am analizat progresele R. Moldova și acum este momentul să vă concentrați și să faceți și mai multe eforturi. R. Moldova a parcurs o cale atât de lungă, în pofida multor obstacole, amenințărilor Rusiei asupra democrației, presiunilor asupra sistemului energetic, subminarea suveranității prin atacuri hibrid, etc. Am spus de multe ori că solidaritatea UE cu R. Moldova este de neclintit”, a dat asigurări Ursula von der Leyen, în cadrul unor declarații comune susținute alături de Maia Sandu, președintele R. Moldova.

În acest context, șefa Comisiei Europene a trecut în revistă tot sprijinul fără precedent în valoare de peste un miliard de euro oferit Republicii Moldova în ultimii doi ani. Totodată, ea a mai apreciat sprijinul și solidaritatea de care R. Moldova dă dovadă în relația cu Ucraina.

Fiind întrebată dacă Republica Moldova ar putea adera la UE până în anul 2030, Ursula von der Leyen a precizat că acesta este „un proces bazat pe merite”.

„R. Moldova a demonstrat în ultima lună cât de determinată și cât de rapid avansează pe calea reformării statului și cât de repede se apropie de UE. Adică nu există un termen fix, dar un proces bazat pe merite. Cei care într-adevăr muncesc din greu pot adera mai devreme. Suntem impresionați de progresele făcute de R. Moldova în ultima lună”, a remarcat oficialul european.

La rândul său, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a mulțumit oficialului european pentru tot sprijinul reiterând că aderarea reprezintă singura cale de salvare a democrației în R. Moldova.

Menționăm că, înaintea declarațiilor de presă, a fost semnat un amendament la Acordul de finanțare dintre Guvernul R. Moldova și Comisia Europeană, prin care Chișinăul va primi până la sfârșitul anului încă 105 milioane de euro pentru a susține familiile cu venituri mici în perioada rece a anului.