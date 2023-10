O treime din strugurii din Republica Moldova au fost exportați în România. Datele au fost oferite de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Serviciul Vamal, care arată că în acest an au fost exportați mai mulți struguri în comparație cu anul trecut.

Producătorii de struguri din R. Moldova au reușit să majoreze cantitativ și valoric, în lunile iulie – octombrie 2023, exportul de struguri cu 17,5% și, respectiv, cu 21% față de aceeași perioadă a anului trecut. În total, în lunile iulie – octombrie 2023, au fost exportate circa 15 mii de tone de struguri în valoare de 9 milioane de dolari.

Pe piața Comunității Statelor Independente (CSI) s-au vândut circa 7 mii de tone (48%), la preț de 0,47 de dolari per kg, pe piața UE – alte circa 7 mii de tone (47%), la preț de 0,74 de dolari per kilogram, iar în alte țări – 0,8 mii de tone (5%), la preț de 0,54 de dolari per kg.

Principala destinație a exportului de struguri este România – circa 5 mii de tone sau 33%, cu prețul per kg de 0,64 de dolari. În Federația Rusă s-au vândut 3 mii de tone (21%), cu prețul per kg de 0,4 dolari.

Potrivit sursei citate, strugurii au ajuns în 25 de state din întreaga lume, inclusiv în destinații noi precum Serbia, Olanda, Hong Kong sau Kârgâzstan.