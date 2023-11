Cele mai multe încălcări depistate de observatorii Misiunii Promo-LEX la alegerile locale generale din Republica Moldova au vizat votarea nejustificată în grup, fotografierea buletinelor de vot, accesul limitat la secțiile de vot, precum și întreruperea procesului de filmare a operațiunilor electorale.

Potrivit lui Nicolae Panfil, directorul de program al asociației Promo-Lex, în primul tur al alegerilor locale au existat puțin peste 800 de incidente. Practic, un număr dublu de incidente comparativ cu scrutinul din 2019, transmite Radio Chișinău.

Astfel,128 de cazuri țin de votarea nejustificată în grup și încălcarea secretului votului. În 88 de cazuri au existat deficiențe în listele electorale. 71 de cazuri au vizat întreruperea procesului de filmare a operațiunilor electorale. Au mai fost raportate 58 de cazuri de prezență nejustificată a persoanelor neautorizate, 45 de cazuri de deschidere a secțiilor de votare mai devreme sau mai târziu, 39 de utilizare neconformă a buletinelor de vot.

De asemenea, reprezentantul Promo-LEX a mai precizat că au fost depistate și 29 de cazuri de situații problematice în procesul de închidere a secțiilor de votare și numărare a voturilor, 22 de cazuri de agitație electorală în prejma secțiilor de votare, 13 cazuri de afișaje electorale și tot atâtea cazuri de acte de violență sau intimidare a alegătorilor.

Mai mult, s-au înregistrat și 10 cazuri de restricționare a accesului observatorilor Misiunii Promo-Lex, șapte situații de recompensă materială sau bănească oferită alegătorilor și alte șapte cazuri de transportare a alegătorilor.

„128 de cazuri de votare nejustificată în grup. Am vorbit ieri pe durata întregii zile de alegeri despre acest fenomen. Este una dintre situațiile cu ponderea cea mai mare pe care am observat-o. De asemenea, am atestat o sporire a numărului de incidente legate d e fotografierea buletinelor de vot, în special, scoaterea buletinelor de vot din secția de vot. Au fost și acele cazuri de votare în grup, în cabina de vot, situații care nu au fost întotdeauna justificate, pentru că aparent erau persoane care se puteau descurca de sine stătător”, a menționat Nicolae Panfil.

Totodată, el a mai punctat că au fost comunicate și datele numărătoarei paralele efectuată de Asociația Promo-LEX, care arată o diferență nesemnificativă comparativ cu cele ale Comisiei Electorale Centrale ale R. Moldova.