Expoziția Internațională World Press Photo revine și în acest an în Republica Moldova și se va desfășura la Chișinău, dar și, în premieră, la Comrat. Evenimentul este organizat de Centrul pentru Jurnalism Independent cu sprijinul Oficiului Regatului Țărilor de Jos la Chișinău.

Expoziția, care cuprinde cele mai bune fotografii realizate în lume pe parcursul anului 2022, va fi lansată la Chișinău pe 15 noiembrie, în incinta Muzeului Național de Istorie a Moldovei, iar la Comrat pe 22 noiembrie în incinta Universității de Stat din Comrat, potrivit Centrului pentru Jurnalism Independent (CJI).

Concursul World Press Photo 2023 s-a desfășurat în șase regiuni din întreaga lume – Africa, Asia, Europa, America de Nord și Centrală, America de Sud, Asia de Sud-Est și Oceania. Juriul a selectat în final 24 de câștigători regionali, dintre care au fost desemnați patru câștigători globali:

# Fotografia Anului World Press Photo – „Atacul aerian asupra Maternității din Mariupol”, de Evhen Maloletka pentru Associated Press;

# Istoria Anului World Press Photo – „Prețul păcii în Afganistan”, de Mads Nissen pentru Politiken/Panos Pictures.

# Proiectul pe termen lung World Press Photo – Battered Waters, de Anush Babajanyan pentru VII Photo/National Geographic Society.

# Format deschis World Press Photo – The Doors Don’t Know Me, de Mohamed Mahdy.

Cei 24 de câștigători și șase deținători ai mențiunilor de onoare, ale căror fotografii reflectă istorii din primele linii de război, cultură, identitate, migrație, au fost selectați de un juriu independent dintr-un număr total de 60 448 de fotografii expediate de 3 752 de fotografi din 127 de state.

Expoziția anuală internațională World Press Photo este itinerantă în întreaga lume. Aceasta este montată în aproape 100 de spatii din circa 45 de state și este vizitată de peste patru milioane de persoane la fiecare ediție. La Chișinău, expoziția a fost organizată pentru prima dată în anul 2017.