Peste 200 de reprezentanți ai mediului de afaceri și oficiali de pe ambele maluri ale Prutului s-au reunit luni, 20 octombrie, la cea de-a doua ediție a Forumului Economic România – Republica Moldova, desfășurat la Chișinău.

Prezent la eveniment, secretarul de stat al Guvernului de la București, Mircea Abrudean, a amintit că din anul 2014, România reprezintă principalul partener comercial al Republicii Moldova, fiind și principala piață de desfacere pentru produsele din stânga Prutului.

Potrivit oficialului, companiile din România au creat în Republica Moldova circa 10 mii de locuri de muncă și înregistrează o cifră de afaceri totală de peste un miliard de euro, transmite Radio Chișinău.

„La finele anului 2022 investițiile totale ale României în R. Moldova însumau 692 de milioane de dolari, investiții directe, precum și investiții prin subscriere de capital românesc prin societăți mixte. Doar în 2022 comerțul bilateral a înregistrat o creștere cu 48 la sută față de anul 2021, cu exporturi de 2,4 miliarde de dolari, un plus de 54% și importuri de 1,2 miliarde de dolari, un plus de 38 la sută. În același timp, România a devenit atrăgătoare pentru investițiile din R. Moldova acestea ajungând la 7411 societăți mixte, în septembrie 2023, cu o valoare totală a capitalului subscris de peste 84 de milioane de dolari”, a mai punctat Mircea Abrudean.

La rândul său, ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, a vorbit în cadrul forumului despre sprijinul pe care România îl oferă Republicii Moldova pe calea integrării europene, menționând că în prezent „integrarea” și „interconectarea” nu mai reprezintă noțiuni abstracte.

„Reintegrarea Republicii Moldova în familia europeană devine o realitate tot mai apropiată, iar România în calitate de prim-partener comercial al R. Moldova este principalul susținător al acesteia. România este principalul destinatar al exporturilor R. Moldova, 33% din totalul exporturilor. Faptul că suntem azi aici, reprezintă mai mult decât evidențierea trendului pozitiv al relației bilaterale pe toate dimensiunile”, a declarat ambasadorul României la Chișinău.

De asemenea și ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării de la Chișinău, Dumitru Alaiba, a remarcat sprijinul acordat Republicii Moldova de către România.

„Suntem într-o perioadă deloc ușoară, dar cu sprijinul României și al prietenilor din UE, ne isprăvim. Avem tot mai multe motive să credem că vom sfârși acest an pe creștere pozitivă. Vedem că exporturile au început să fie pe plus, datorită sprijinului României. Or, realitatea este că R. Moldova la moment, dacă vorbim despre comerțul internațional, este conectată cu lumea externă prin câteva puncte de trecere a frontierei cu România, și asta a resimțit-o fiecare antreprenor care face comerț internațional”, a spus Dumitru Alaiba.

Menționăm că Forumul Economic România-Republica Moldova a fost organizat de Ambasada României la Chișinău, Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior și Asociația Investitorilor din România în Republica Moldova.