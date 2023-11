Filmul „Omul fără linia vieții”, în regia Adrianei Vasilcov, a câștigat trei premii la Hollywood Florida Film Festival. Lungmetrajul relatează istoria lui Ionel Sporea, românul care a inventat lansatorul automat de mingi de tenis de masă.

Filmul a fost premiat la următoarele trei categorii:

# Best Feature Film (Cel mai bun lungmetraj);

# Best director of the Feature Film (Cel mai bun regizor al unui lungmetraj);

# Best actor of the Feature Film (Cel mai bun actor al unui lungmetraj) – Rareș Andrici.

„Eu mă gândeam azi noaptea la cum a ajuns povestea asta până la mine și cum am contribuit împreună cu echipa mea la realizarea unui mare vis. Ionel Sporea (Nelu Noelis) a văzut pentru prima dată filmul în cadrul festivalului, în rețeaua de cinematografe Regal. Și-a văzut viața pe ecran, a plâns, apoi s-a ridicat și a mers mai departe. Așa a făcut și în ’88. Visa printre gratii și lupta cu gândul că probabil nu va mai ieși niciodată din închisoare. A inventat un robot care azi e baza antrenamentelor la tenis de masă cu sacrificiul propriei libertăți”, a scris regizorul Adriana Vasilcov pe pagina sa de Facebook.

„Omul fără linia vieții” va fi difuzat în cinematografele din Republica Moldova și din România, începând cu data de 30 noiembrie. Din distribuție mai fac parte și alți actori renumiți din Republica Moldova și România, precum Maia Morgenstern, Eugenia Șerban, Carmen Tănase, Armand Calotă, Dana Ciobanu, Petru Oistric, Mihaela Oistric, Sergiu Finiti sau Vasile Zubcu.