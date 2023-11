Sistemul educațional din Republica Moldova va fi supus unei evaluări complexe, realizate de o echipă de experți din Uniunea Europeană.

Scopul acestei evaluări este îmbunătățirea cadrului de politici și consolidarea capacităților la nivel național, a informat Ministerul Educației și Cercetării de la Chișinău.

Evaluarea va fi realizată în cadrul programului regional al UE pentru țările Parteneriatului Estic în domeniul educației „Investing in Education and Skills in the Eastern Partnership (EaP)”, implementat de Fundația Europeană de Formare (FEF).

O misiune de experți ai FEF, condusă de Filippo Del Ninno, ofițer de legătură pentru Republica Moldova, a avut, la Ministerul Educației la Chișinău, mai multe întâlniri cu reprezentanți ai subdiviziunilor responsabile de politici în domeniile învățământului general și învățare pe tot parcursul vieții, învățământului profesional tehnic, cadrului național al calificărilor.

Părțile au abordat actualele provocări în procesul de implementare a strategiei educaționale și soluțiile pentru dezvoltarea sistemului educațional din Republica Moldova.

Programul regional al UE pentru statele Parteneriatului Estic în domeniul educației „Investing in Education and Skills in the Eastern Partnership” urmează a fi implementat în perioada anilor 2024 – 2026 de către Fundația Europeană de Formare.