Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din centrul Chișinăului a părăsit Mitropolia Moldovei și a aderat la Mitropolia Basarabiei. Decizia a fost anunțată de preotul paroh, după slujba de duminică, fiind primită cu aplauze de către enoriași.

După liturghie, reprezentanții Consiliului parohial, protoiereii Petru Storoja, Eugen Maznic și Radu Storoja, alături de diaconul Marcel Rotari, au anunțat că, de acum încolo, parohia trece sub oblăduirea canonică a Bisericii Ortodoxe Române, transmite presa de la Chișinău.

„Astăzi, biserica noastră, împreună cu Consiliu parohial, care reprezintă poporul care ne frecventează, noi, cu tot clerul împreună, am decis să facem un pas asumat, foarte important, un pas istoric. Am aderat cu toții, cu acest sfânt lăcaș, la Mitropolia Basarabiei”, le-a spus credincioșilor părintele Petru Storoja.

El a menționat că motivul ține de anumite „decizii de ordin intern și extern” și a accentuat că biserica va respecta în continuare calendarul de stil vechi, până „când se va coace bine mărul”.

„N-avem dreptul să clevetim de aici din amvon sau să vorbim pe cineva de rău. Dar în urma unor decizii de ordin intern și extern, am decis să facem acest pas fără nicio ezitare și să fim cu Biserica-Mamă, cu Biserica Ortodoxă Română. Rămânem pe stil vechi în continuare. Când va veni timpul, când se va coace bine mărul, vom decide ce vom face mai departe. Noi preoții, și până în ziua de azi, am slujit românește. Prin urmare, totul rămâne cu a fost, liturghiile, vecerniile, utreniile. O singură deosebire există – am schimbat vectorul nostru spiritual, dinspre Moscova, spre București”, a mai adăugat preotul.

Menționăm că în ultima perioadă tot mai multe parohii din Republica Moldova părăsesc Mitropolia Chișinăului și a întregii Moldove a Patriarhiei de la Moscova și aderă la Mitropolia Basarabiei a Patriarhiei Române.