Eurodeputatul leton Tatiana Jdanok (Zdanoka), pe numele căreia Parlamentul European a deschis o anchetă pentru activități de spionaj în beneficiul Moscovei în ultimele două decenii, are legături strânse cu R. Moldova și cu politicienii pro-ruși de la Chișinău.

Astfel, pe lângă faptul că a fost vicepreședinte al Delegației UE – R. Moldova, aceasta a facilitat accesul socialiștilor la diferite evenimente organizate la Bruxelles și a apărut cu regularitate în spațiul mediatic din R. Moldova, oferind interviuri și participând la emisiuni, în care a criticat apropierea noastră de Uniunea Europeană și a repetat retorica Rusiei, transmite deschide.md.

Tatiana Jdanok, despre care site-ul de investigaţii rus The Insider a scris că ar fi colaborat începând cu anul 2005 cu serviciile de securitate ruse (FSB), a fost vicepreședinte al Delegației UE – R. Moldova în perioada 2009-2014 și 2019-2022. Deși se afla într-o poziție care prevedea că ea va promova apropierea R. Moldova de UE, aceasta folosea statutul său pentru a critica Acordul de Asociere și a propaga dezinformarea lansată de Rusia.

Astfel, într-un interviu oferit la sfârșitul anului 2014 portalului „Komsomolskaia Pravda v Moldove”, aceasta afirma că Uniunea Europeană ar folosi R. Moldova ca pe un fragment al noului „Zid al Berlinului” împotriva Rusiei.

„Da, Moldova este un fragment (al noului „Zid al Berlinului”, n.r.). De fapt, și noi, cele trei țări baltice, suntem un alt fragment. Formal, suntem membri UE, dar suntem folosiți doar pe post de berbec împotriva Rusiei. Acum, mulți politicieni din Vest spun că nouă ni se impune, practic, această politică antirusă.”

În vara aceluiași an, Monica Macovei, care era la acea vreme președintele Delegației UE – R. Moldova, declara pentru Europa Liberă:

„Știți ca unul dintre vicepreședinții Delegației cu Moldova, Tatiana Zdanoka, care vine din minoritatea rusă din Letonia, în timpul referendumului din Crimeea și a celui din Găgăuzia, a fost pe toate televiziunile rusești îndemnând lumea să voteze „DA” la referendum. Spunea că UE este un lucru rău, îndemnând populația să refuze UE. Deci vine această delegație care este a Parlamentului European, care are o strategie politică: vrea relații cu R. Moldova și o ajută în parcursul său european. I-am spus că ceea ce susține ea este exact contrariul. Dacă nu crezi in politicile UE, de ce mai vii? Acesta este sabotaj. Am citit in presă că este cercetată ca fiind agent sovietic.”

Monica Macovei se referea atunci la referendumul organizat pe 2 februarie 2014 în autonomia găgăuză privind vectorul politicii externe: integrarea europeană sau integrarea în Uniunea Vamală. De asemenea, s-a desfăşurat şi un referendum legislativ privind independenţa amânată a Găgăuziei, până la schimbarea statutului de stat independent a Republicii Moldova. Atunci, peste 98% la sută au votat pentru declararea independenței Găgăuziei în cazul în care R. Moldova și-ar pierde suveranitatea și aproximativ tot atâția au votat pentru integrarea în Uniunea Vamală Eurasiatică.

Ulterior, Jdanok declara pentru Gagauzinfo.MD că rezultatele acestui referendum sunt legitime, pentru că se aliniază la dreptul autodeterminării popoarelor.

În acea perioadă, eurodeputatul leton a format legături cu politicienii proruși de la Chișinău, ulterior facilitând accesul lor la diverse evenimente organizate la Bruxelles. Astfel, în 2016, Tatiana Jdanok a asigurat prezența deputatului socialist Bogdan Țîrdea la o masă rotundă cu tema ”Cum să protejăm lumea de cel de-al treilea război mondial?”.

Potrivit unui comunicat de presă al PSRM, evenimentul a fost organizat de Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană din cadrul Parlamentului European, cu susţinerea europarlamentarului Tatiana Jdanok.

În 2018 a fost rândul ei să vină în R. Moldova, la invitația unor „organizații obștești”. Atunci, aceasta a ținut discursuri la Chișinău și la Bălți pe tema „Drepturile în UE: de ce teoria este diferită de practică?”. De asemenea, ea s-a întâlnit atunci cu mai mulți lideri socialiști, discuțiile concentrându-se, în special, pe criticarea Acordului de Asociere UE-R. Moldova.

„Încă în 2014, am spus că semnarea Acordului cu UE va distruge producția voastră, oamenii își vor pierde locurile de muncă și vor fi forțați să părăsească țara. Din păcate, chiar și experții care au lucrat la cererea UE au ajuns la concluzia că dacă alegeți o parte, atunci veți avea de pierdut” declara Jdanok atunci.

Parlamentul European a anunţat marţi că a deschis o anchetă asupra Tatianei Jdanok (Zdanoka), acuzată în urma unei anchete realizate de un site de investigaţii că a desfăşurat activităţi de spionaj în beneficiul Moscovei în ultimele două decenii.

Informații despre presupusa sa colaborare cu serviciile rusești au apărut, însă, încă în anul 2014. Atunci, News Europe scria că autoritățile letone au deschis o anchetă în cazul său, aceasta fiind cercetată pentru că ar fi oferit Moscovei informaţii în detrimentul propriei ţări şi contrar intereselor Uniunii Europene.