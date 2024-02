Șase cabinete medicale școlare din municipiul Ungheni, R. Moldova, vor fi modernizate cu sprijinul financiar al Primăriei municipiului Iași. Primarii celor două orașe au semnat un acord de parteneriat în acest sens.

Prin proiectul „Common resilient educational strategies for Z and Alpha generations” Primăria Municipiului Iași va dota 6 cabinete medicale şcolare din Municipiul Iași cu instrumentar şi aparatură medicală, mobilier şi echipament IT, după cum urmează:

Liceul Teoretic „Miron Costin” (1.002 elevi);

Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” (1.500 de elevi);

Liceul Teoretic „Al. l. Cuza” (1.182 de elevi);

Liceul Tehnic de Electronica şi Telecomunicaţii „Gh. Mârzescu” (554 de elevi);

Şcoala Gimnazială „George Călinescu” (825 de elevi);

Şcoala Gimnazială „Dimitrie Sturza” (752 de elevi).

La rândul său, Primăria Municipiului Ungheni va investi în dotarea a 7 grădinițe din localitate.

Bugetul total al acestui proiect este de 555.155,71 euro. Proiectul a fost depus pentru finanțare în cadrul Programului Interreg NEXT România – Republica Moldova 2021-2027, iar în câteva luni se va ști dacă a fost acceptată finanțarea acestuia.