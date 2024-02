România se numără printre țările care oferă cel mai bun preț pentru strugurii din Republica Moldova, deținând și o cotă de peste 31% din cantitatea de struguri exportată în ultimii 5 ani.

Potrivit lui Veacealsav Ioniță, expert economic de la Chișinău, prețul mediu de export a strugurilor din Republica Moldova în ultimii 5 ani a fost de 0,59 USD/kg.

„Avem țări, unde am exportat la prețuri foarte mari, dar volumele au fost extrem de mici, din acest motiv le-am ignorat în TOP-ul meu. Avem și câteva țări cu volume bune, dar prețurile sunt mici. De acea am ales în TOP-10 țări cu cele mai bune prețuri, dar și care dețin o cotă în exporturile noastre de cel puțin 0,5%. Primele trei țări ca preț din păcate dețin o cotă nesemnificativă în exporturile noastre, iar țara cu cea mai mare cotă are un preț sub prețul mediu”, a remarcat Veacealsav Ioniță.

Astfel, expertul economic a constatat că România este soluția ideală pentru strugurii din Republica Moldova, cu un preț mediu de livrare de 0,7 USD/kg și o cotă de 31,5%.

„Restul 42 de țări, unde noi am livrat struguri în ultimii 5 ani, fie au prețuri mai mici, fie au cote mai reduse în exporturile noastre”, a conchis Ioniță.

Menționăm că România rămâne și principala destinație a exporturilor de mărfuri din Republica Moldova. Astfel, anul trecut, în România au ajuns 35,1% din totalul exporturilor din stânga Prutului.