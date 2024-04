Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a declarat duminică, 7 aprilie, că nu vede un risc la adresa securității țărilor NATO, nici în România, nici în țările baltice, nici în alte părți, cauzat de Federația Rusă. El a adăugat că ideea că o țară are nevoie de 24 de ore pentru a-i veni aliații, în cazul unui atac, este desuetă.

Fiind întrebat dacă există evaluări cu privire la scenariul că Vladimir Putin ar putea ataca un stat membru NATO, nu neapărat acum, ci într-un orizont de câțiva ani, oficialul a remarcat că Rusia a reușit să facă două lucruri, mai repede decât a anticipat Alianța.

„Trebuie să spunem un lucru, că Federația Rusă și-a reconstituit forțele pierdute, cei 350.000, mii de echipamente sofisticate, nave scufundate de ucraineni în Marea Neagră, avioane inclusiv de supraveghere, de ultimă generație, foarte scumpe. Deci, în pofida acestei deteriorări a capacității de luptă a Rusiei, ei au reușit să facă două lucruri, mai repede decât am anticipat noi. În primul, rând să mute economia Rusiei de la o economie relativ normală la o economie de război, chiar cu riscul de a sacrifica viitorul economiei rusești. Pentru că banii care se duc acum în producția de echipamente, de muniție, sunt bani care altfel ar fi fost folosiți pentru producție industrială, civilă, de altă factură. Al doilea factor este cel că, din punct de vedere al reconstituirii capacității de luptă a trupelor, au reușit să facă un fel de mobilizare mascată, în care au în clipa de față undeva spre 500.000 de oameni în Ucraina”, a declarat Mircea Geoană, citat de news.ro.

Cu toate acestea, el a evidențiat că NATO nu vede un risc iminent de agresivitate a Rusiei împotriva statelor din cadrul Alianței Nord-Atlantice.

„Asta nu înseamnă că avem vreun indiciu, și vreau să o spun extrem de clar, pentru că sunt și aici multe comentarii pe care eu le înțeleg, comentarii occidentale pe care iar le înțelegem, că noi nu vedem un risc iminent de agresivitate a Rusiei împotriva statelor NATO. Ar fi și o disproporție de forțe. Dar, în condițiile în care războiul din Ucraina este, într-un un moment, destul de complex, și dacă, Doamne ferește, Ucraina nu rezistă, atunci apetitul Rusiei în această eventualitate pe care noi facem tot ce depinde de noi să o evităm. Și pentru România este important să nu avem rușii pe granița noastră încă o dată. Dar și ca Occident este important. Și asta spunem noi. Haideți acum să ne facem treaba, să-i ajutăm pe ucraineni, să ne punem în aplicare planurile de apărare și descurajare deja aprobate la NATO și suntem într-o fază avansată, inclusiv aici la zona Mării Negre, să ne facem datoria. Pentru că cea mai bună apărare este descurajarea”, a explicat secretarul general adjunct al NATO.

El a subliniat de ce este important ca Ucraina să izbândească în războiul cu Rusia.

„În clipa de față suntem extrem de interesați ca Ucraina să izbândească și să arătăm Rusiei că dacă le vine cumva ideea vreodată, nu acum, peste câțiva ani, să se ia de piept cu o alianță atât de puternică ca a noastră, să fim în acel moment pregătiți pentru orice eventualitate. Astăzi nu vedem un risc la adresa securității țărilor NATO, nici în România, nici în baltice, nici în alte părți. Dar, dacă nu ne facem noi treaba și dacă îi lăsăm pe ei să izbândească în Ucraina, peste câțiva ani, asta spun liderii occidentali și le respectăm opinia, este posibil ca pofta imperială renăscută, această obsesie de a ocupa teritoriul suplimentar pe care Imperiul Rus o are dintotdeauna, să se reproducă și atunci să intrăm eventual în situații mai complicate”, a mai declarat Mircea Geoană.

El a mai anunțat că nu mai este de actualitate ideea că ai nevoie de 24 de ore să vină aliații în cazul în care un stat NATO este atacat.

„Ideea că ai nevoie de 24 de ore ca să-ți vină aliații este desuetă, nu mai este de actualitate. Noi acum lucrăm din ziua zero. Ai, Doamne-ferește, un început de agresiune împotriva României, să spunem, în cazul în speță, noi nu mai planificăm, vin întăriri aliate după nu știu cât timp, ci ne gândim și planificăm din ziua zero să fim acolo, să putem să apărăm, într-adevăr, fiecare centimetru pătrat. Este o chestiune de mobilizare și de resurse militare și de coerență, în care România trebuie să-și facă datoria, pentru că este aliatul în cauză, trebuie să fie cu ce a propus și ceea ce a oferit NATO. Apropo, România, ca și mulți aliați din Est, au pus la dispoziția NATO aproape întregul efectiv al Armatei Românei. Un lucru extraordinar de pozitiv. Deci noi putem să spunem că lucrăm cu aliatul român, inclusiv în această zonă, inclusiv în alte zone ale României, ne gândim la întreaga Românie, poate să fie aici, poate să fie în altă parte, Doamne-ferește. Și atunci avem o planificare militară cu aliații români, cu NATO, și în caz de, Doamne-ferește, Armata Română, în mare proporție, proporție de peste 90%, trece sub comanda noastră a NATO și ne apucăm să facem din momentul zero, din T0, ceea ce avem de făcut”, a menționat Mircea Geoană.