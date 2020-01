„Parlamentul sprijină din toată inima aderarea României la spațiul Schengen”. Declarația a fost făcută de David Sassoli, președintele Parlamentului European, după întrevederea cu premierul Ludovic Orban la Bruxelles.

„Este o mare plăcere pentru mine, pentru noi să ne cunoaștem, dar și să începem să lucrăm împreună. Trebuie ca împreună să facem eforturi pentru ca Uniunea Europeană să rezoneze cu interesele naționale. Și interesele Parlamentului European și cele ale României coincid în mare parte. Această vizită este doar începutul colaborării dintre noi. Mulțumesc domnului prim-ministru și pentru invitația pe care mi-a adresat-o, să vin în vizită în România. Va fi o mare onoare pentru mine și sper să pot onora această vizită în acest an. Am discutat despre subiecte de ordin european, despre bugetul multianual al Uniunii Europene, în legătură cu care există multă convergență de opinii între noi, dar și despre nevoia de a profita de Pactul Ecologic European pe baza unor criterii comune. Nu trebuie să lăsăm pe nimeni în urmă. Pactul Ecologic trebuie să fie o ocazie de dezvoltare, de creștere economică și de creare de noi locuri de muncă. Am amintit, de asemenea, că poziția Parlamentului în legătură cu aderarea României la spațiul Schengen a fost adoptată de mult. Parlamentul sprijină din toată inima aderarea României la spațiul Schengen”, a declarat David Sassoli, în conferința comună de presă cu Ludovic Orban.

Amintim că, premierul Ludovic Orban continuă vizita de trei zile pe care o efectuează la Bruxelles, care a debutat marți, având pe agendă întrevederi cu președintele Parlamentului European, cu lideri ai grupurilor politice din legislativul european și va participa la reuniunea grupului Partidului Popular European.