Partidul Liberal (PL), Partidul Naţional Liberal (PNL), Partidul Popular Românesc (PPR), Partidul „Democraţia Acasă” (PDA) şi Uniunii Salvaţi Basarabia (USB) au semnat astăzi, Acordul de constituire a Mișcării Politice UNIREA.

Evenimentul a debutat cu depuneri de flori la bustul lui Mihai Eminescu, de pe Aleea Clasicilor și aducerea unui omagiu poetului. „Astăzi, 15 ianuarie, în această zi cu o dublă semnificație – împlinirea a 170 de la nașterea poetului național Mihai Eminescu și Ziua Culturii Române, partidele semnatare ale inițiativei de unificare a unioniștilor din Republica Moldova (PDA, PL, PNL, PPR și USB), au semnat Acordul de constituire a Mișcării Politice UNIREA”, a declarat Dorin Chirtoacă, liderul PL.

Noua Mișcare Politică UNIREA are printre obiective principale: consolidarea curentului unionist din Republica Moldova (RM) in vederea apropierii si realizării idealului nostru național, eliberarea de sub ocupația rusă și Reîntregirea neamului românesc, prin Unirea cu România, participarea într-un format unificat (bloc electoral) la alegeri locale, parlamentare, prezidențiale din RM, contracararea pericolului expansiunii influenței Federației Ruse în RM, precum și staționarea ilegală a armatei de ocupație, preluarea de obiective strategice, încercările de federalizare etc.; asigurarea si realizarea șansei noastre a tuturor, indiferent de originea etnică a fiecăruia, de a avea o viață sigură și prosperă, în cadrul NATO și UE, prin revenirea în componența României și continuarea luptei pentru atingerea idealurilor Mișcării de Eliberare Națională

„Partidele fondatoare ale Mișcării Politice UNIREA urmează să aibă un calendar comun al evenimentelor și activităților legate de cauza Unirii, încurajează și face un apel către organizațiile civice unioniste, uniunile de creație, mediul academic, personalitățile din toate domeniile, autoritățile locale, dar și către cetățeni, din RM si din diaspora, în vederea obținerii implicării si susținerii Domniilor lor, pentru a da Mișcării un caracter de masă, național și popular”, a mai spus Chirtoacă

La rândul său, președintele USB, Valeriu Munteanu, a spus că Mișcarea „UNIREA” va avea propriul candidat la prezidențiale. „Este exclus să candidez la prezidențiale. Vom alegea personalitatea cea mai reprezentativă”, a conchis sursa.

Reprezentanții Mișcării „UNIREA” spun că și alte partide unioniste sau proeuropene pot adera, iar documentul semnat astăzi prevede acest lucru. Acordul de constituire a Mișcării Politice UNIREA poate fi citit aici.