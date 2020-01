Alianța pentru Unirea Românilor (A.U.R.) și-a lansat luni filiala Cluj. La eveniment au participat lideri de partide, președinți de asociații, simpatizanți și membri ai Alianței.

Unul dintre participanții la eveniment a emoționat sala cu povestea sa de viață. „Am stat 19 ani în Italia, puteam să rămân acolo, cu un salariu 3 000 de euro, eram șofer pe camion, dar m-a pornit o milă față de țara asta și m-am întors. Acum 1 an și jumătate m-am întors în țară, decis să opresc defrișările. Pe orice cale. Am participat la niște proteste contra defrișărilor, la un protest la București organizat contra musulmanizării României. Am luat mașina, m-am dus la București și am participat și eu alături de 1 500 de oameni la protest. Ocazia care mi s-a ivit, să lupt pe căi legale pentru țara asta, mi-a dat-o George Simion cu acest partid. Fraților, eu zic să ne ridicăm, să luptăm pentru țară. Dacă nu noi, cine? Dacă nu acum, când?”, a relatat Florin Rusu în cadrul lansării.

Protejarea familiei, reducerea taxelor, unirea românilor din Diaspora și din Țară, infrastructura, respectarea libertății și a credinței se numără printre prioritățile celei mai recente formațiuni înscrise în registrul partidelor politice.

Alianța pentru Unirea Românilor este o mișcare politică pentru unitatea românilor de pretutindeni, ce susține revenirea la românism și o societate românească în care DREPTATEA să fie cel mai important reper.