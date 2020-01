Ce ne lipsește foarte mult astăzi? Pe lângă lucrurile materiale de care ne plângem, ne lipsesc și cultura românească, identitatea, valorile profunde românești și creștine universale. Declarația îi aparține lui Mihai Gabriel Neacșu, membru al Asociației Române „Focul Viu” din Cluj, care a participat în calitate de membru al Alianței pentru Unirea Românilor la lansarea filialei AUR la Cluj.

„Focul Viu este un simbol al tradiției românești. Mă bucur foarte mult de conceptul acesta, Alianța pentru Unirea Românilor poate să aducă împreună și grupuri, și asociații. Ce ne lipsește foarte mult astăzi? Pe lângă lucruri materiale de care ne plângem, ne lipsesc și cultura românească, identitatea, valorile profunde românești și creștine universale. Sunt încă foarte mulți, enorm de mulți, cei care ar vrea să se implice. Am văzut că se naște câte o filială pe săptămână și chiar mai multe, deci așteptările sunt enorme – românii ar vrea”, și-a început acesta discursul.

Neacșu a menționat că politicienii nu trebuie priviți ca pe niște sfinți, ci ca pe niște lideri demni de urmat, așa cum este și George Simion, fost candidat la europarlamentare.

„George Simion nu trebuie privit ca un sfânt, niciun lider politic nu trebuie privit ca un sfânt, dar este omul care a ridicat steagul acum, și avem nevoie să urmăm un steag. Steagul nostru trebuie ridicat de luptători, și atunci în fruntea unei mișcări politice trebuie un luptător. Mulți cred că noi facem alegeri de sfinți, nu, noi nu canonizăm, noi ne alegem liderii politici luptători. E mult mai ușor să rămâi în meditații, dar dacă ne pasă de viitorul copiilor și al familiei, trebuie să ne implicăm și în plan politic. În propria noastră țară am fost înfrânți. Am ajuns o colonie economică, o colonie culturară, ni se spală creierii zilnic, pentru că am lăsat steagul jos și nu ne mai urmăm destinul ca neam și ca oameni”, a încheiat acesta.

Alin Colesa, și el membru AUR Cluj, a subliniat importanța implicării în viața politică într-o formațiune nou constituită.

„Am fost atras în această mișcare de George Simon, ca majoritatea dintre noi, pentru că activând mulți ani în Asociația Studenților Creștini Ortodocși Români și în mediul creștinesc, vorbind despre virtuți, despre unele fără a se pune în discuție a le înfăptui. La George am văzut aceste virtuți lucrate. A luptat pentru noi, pentru cei căzuți între tâlhari, până la sacrificiu, a renunțat la viața personală, la familie, la avut, la carieră, deși le avea pe toate, la ofertarea din partea altor partide politice, putând să ajungă ușor în Parlament. Văzând un asemenea om, conștiința nu te mai lasă să stai deoparte, nu mai poți sta deoparte. Și atunci, m-am alăturat și eu acestei mișcări, acestui partid”, a menționat membrul Alianței.

Amintim că Alianța pentru Unirea Românilor (A.U.R.) și-a lansat luni filiala Cluj. La eveniment au participat lideri de partide, președinți de asociații, simpatizanți și membri ai Alianței.