Alexandr Stoianoglo, procurorul general al R. Moldova a declarat astăzi, că cele două dosare, unul care vizează finanțarea PSRM din exterior și altul care se referă la spălarea banilor de către unii fruntași socialiști, ar fi fost comasate „ilegal”.

Atsfel procurorii vor cerceta sursele de finanțare a Partidului Socialiștilor (PSRM) din R. Moldova în cadrul a două dosare penale separate.

„Am decis disjungerea acestora. Nu au nicio tangență – diferite subiecte, diferită perioada de activitate și diferite evenimente”, a declarat Alexandr Stoianoglo.

Procurorul general al R. Moldova a amintit că dosarul privind finanțarea PSRM a fost reluat abia la începutul lunii decembrie 2019 de către Viorel Morari, semănând mai mult a „declarație politică” decât a activitate profesională.

„Dosarul finanțării PSRM este în procedura Procuraturii Abticorupție. Eu chiar nu am dreptul să intervin. Examinând demersul liderei PSRM, Zinaida Greceanîi, am solicitat informație și am constatat că primele acțiuni formale au fost făcute la începutul lunii decembrie 2019, când domnul Morari a semnat o dispoziție despre crearea unui grup de lucru din 38 de procurori, în total 60 de oameni. Ce vor face acești oameni, eu nu am înțeles nici acum. Pentru crearea unui asemenea grup, trebuie să avem niște acțiuni concrete care să fie realizate. În acest dosar, noi nu am văzut niciun plan de acțiuni. Pur și simplu a fost o declarație politică decât una profesională. Noi trebuie să determinăm acțiunile ce vor fi întreprinse”, a mai subliniat Stoianoglo.

Viorel Morari, fostul şef al Procuraturii Anticorupţie din R. Moldova,se află în arest, fiind învinuit de abuz în serviciu, fals în acte și amestec în înfăptuirea justiției, pentru că l-ar fi protejat pe Vlad Plahotniuc de dosarul privind frauda bancară. Morari neagă acuzațiile și spune că a fost încarcerat pentru că s-a apucat de dosarul care vizează finanțarea PSRM.