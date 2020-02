Dodon

Dodon are paranoiaDeclarația MPU cu privire la falimentul politicii externe a RM și, personal, al lui Igor Dodon, în acest sens.Mișcarea Politică UNIREA (MPU) condamnă atacul fără precedent, jignitor și obraznic, iresponsabil și descalificant al lui Igor Dodon, de acuzare de ambasadorilor UE, de uneltire și conspirație împotriva RM și a intereselor sale.Această amenințare și ieșire necontrolată a lui Dodon, amintește de tropăitul isteric și bătutul din pantofi ale dictatorului sovietic Nikita Hrușciov, la tribuna ONU.Dodon a afirmat următoarele, cităm: “Eu le-am dat un mesaj ambasadorilor UE. Unii dintre ei blochează dialogul noului Guvern cu Bruxelles. Blochează și dezinformează Bruxelles-ul, dezinformează capitalele europene. Nu o să dau nume, dar sunt cel puțin 3-4 ambasadori, ei merg la diferite instituțiii, blochează proiectele deja lansate, spun că nu trebuie dați bani Guvernului etc”.Prin faptul că Dodon spune că știe ce fac ambasadorii, cu cine și ce vorbesc, ce rapotează la Bruxelles, precum și în celelalte capitale europene, rezultă un singur lucru: ambasadorii sunt urmăriți, sunt filați, le sunt ascultate telefoanele, iar convorbirile lor sunt înregistrate, notele și rapoartele sunt interceptate și tendențios interpretate, iar corespondența diplomatică – violată etc.Ambasadorii acreditați în RM nu se pot afla aici și nu-și pot exercita corespunzător mandatul, având nesiguranța și frica de a fi urmăriți și constrânși în activitatea lor, dar și în viața privată – exact așa cum se făcea pe vremea URSS.În disperare de cauză, nefiind primit pe parcursul mandatului, de niciun lider european ori de peste ocean, intersectându-se numai in culoare cu liderii respectați ai lumii, plasând poze numai cu strângeri de mână, făcute din mers cu ei, Dodon a încercat să-și mascheze veșnica frustrare și evidenta incapacitate printr-un atac mizerabil și laș asupra ambasadorilor UE, manifestări ce se înscriu în linia practicilor KGB-iste sovietice, precum și reprezintă metode de răfuială de tip banditesc, de tip “gop-stop”, caracteristice anilor ‘90.Anterior, Dodon și regimul său au rechemat peste noapte, și fără explicății, 6 ambasadori, inclusiv ambasadorul RM în România, începând astfel un proces de epurări în rândul diplomaților, apoi și-au permis un atac impardonabil la adresa ambasadorilor RM, acreditați peste hotare, intimidându-i, stabilindu-le, fără să aibă dreptul, sarcini în afara competențelor legale, amenințându-i cu demiteri etc. Acest faliment al politicii externe marca Dodon și Ciocoi, nu are loc din vina altcuiva, decât exclusiv a lui Igor Dodon, și se explică prin faptul că însuși Dodon a ales, să fie idiotul util al lui Plahotniuc, începând cu anul 2005, slujindu-l și oferindu-i pe tavă privatizări frauduloase (dosarele: Codru, Național, Grădina Moldovei, La Izvor, Sanatoriul Moldova, Cafeneaua Parlamentului, baza Sadova, Metalferos etc), iar în ultimii ani, și-a schimbat stăpânul și și-a asumat același rol, de idiot util al lui Valdimir Putin, oferindu-i pe tavă, deja intreaga RM. MPU va mobiliza în continuare societatea împotriva regimului Dodon, în vederea eliberării RM din captivitatea și marginalizarea în care se află, din cauza acestuia și a acoliților săi.Afirmațiile lui Dodon denotă comiterea de infracțiuni a înaltor demnitari și funcționari de stat, implicarea instituțiilor de stat în operațiuni și acțiuni ilegale de filare a diplomaților acreditați in RM. În legătură cu aceste ilegalități, MPU va sesiza Procuratura RM, precum și organismele internaționale.

Publicată de Dorin Chirtoacă pe Luni, 17 februarie 2020