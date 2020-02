Compania Energo Continent din România dezvoltă un parc eolian de 180 de MW în sudul Republicii Moldova.

Dezvoltatorii au avut o întâlnire cu premierul de la Chișinău, informându-l despre etapa la care se află lucrările și menționând că, pentru a continua finanțarea și implementarea proiectului, au nevoie de o confirmare din partea autorităților centrale ale R. Moldova că acest proiect este necesar și că se încadrează în Strategia energetică a statului.

Proiectul „180 MW Vulcănești Wind Project in the Republic of Moldova” a fost inițiat în 2010 în colaborare cu Fondul de Investiții InfraVentures al IFC, care este o divizie de investiție a Băncii Mondiale. Pentru operarea și mentenanța celor 60 de turbine electrice vor fi angajați în jur de 70 de oameni.

Reprezentanții companiei susțin că proiectul va fi funcțional în 2022 și estimează o producție anuală ce poate asigura circa 15% din consumul anual de energie al Republicii Moldova.