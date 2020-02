La un an de la alegerile parlamentare, liderii Mişcării Politice „Unirea” cred că Republica Moldova nu mai este un stat parlamentar, ci unul falimentar gestionat de Federaţia Rusă, prin intermediul lui Igor Dodon. Gruparea politică a anunţat că vrea să declanşeze alegeri parlamentare anticipate şi să-l demită pe actualul preşedinte.

Reprezentanţii Mişcării Politice „Unirea” au declarat că, deşi înainte de alegerile parlamentare din 2019, politicienii şi-au asumat votarea mai multor legi care vor îmbunătăţi viaţa oamenilor, aceştia nu s-au ţinut de cuvânt.

„Legea cu privire la furtul miliardului. Toţi au jurat că va fi prima lege care va scoate povara de pe umeriii cetăţenilor furtul miliadrului. Au votat asemenea lege? Nu. Descentralizarea asministrativă. S-a făcut? Nu. Descentralizarea financiară? S-a făcut? De asemenea, nu. Toată această gaşcă trebuie fugărită din Parlament, din Preşedinţie, din Guvern. Şi în acest sens „Mişcarea Unirea” va depune toate eforturile”, a declarat Dorin Chirtoacă, președinte PL.

Cel mai mare eşec după alegeri este faptul că ar fi crescut influenţa Rusiei în Republica Moldova, prin intermediul Partidului Socialiştilor şi al lui Igor Dodon, consideră membrii Miscării Politice.

„Suntem la un an de zile de la alegerile parlamentare din 2019, un an pe care putem să-l consideram dramatic pentru Republica Moldova. Cea mai mare realizare a acestui an este debarcarea lui Plahotniuc de la guvernarea Republicii Moldova și, din păcate, fuga acestuia din Republică. Dar pe lângă asta, cel mai mare eșec este obținerea și deținerea puterii a Federației Ruse prin Igor Dodon și socialişti”, a mai adăugat președintele partidului „Uniunea Salvați Basarabia”, Valeriu Munteanu.

Mişcarea Politică „Unirea” consideră că este necesară declanşarea alegerilor parlamentare anticipate.