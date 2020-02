Vladimir Voronin, fostul președintele al R. Moldova, este de părerea că tipărirea unui pomelnic pentru familia succesorului său Igor Dodon este „un gest necreștinesc și anormal” care are conotație electorală.

„Eu am citit acest pomelnic, nu l-am citit tot, dar l-am văzut tipărit în tipografia nr 1 oficial. Repartizat fără voia preoților, pentru ca el în biserici nu-i. Este în 1500 de exemplare, asta oficial scris, cine știe cât au tipărit ei acolo. Poate gestul respectiv are legătură cu faptul el (n. red. Igor Dodon) a înțeles că nu mai are șanse pentru al doilea mandat și își i-a rămas bun prin acest pomelnic și să fie pomenit de toți… Știți nu e prostie, dar este idiotism”, a declarat Vladimir Voronin în cadrul unei emisiuni tv.

Întrebat care ar fi scopul tipăririi acestor pomelnice, liderul PCRM a dat de înțeles că de fapt Dodon ar fi început deja campania electorală.



Omenii înțeleg foarte bine ce prostie au făcut când l-au votat, dar asta deja este campanie electorală. El a tipărit acest pomelnic ca preoții să-l citească la sfârșitul slujbei, ca oamenii să nu uite că există așa personaj cu numele Dodon”, a mai subliniat Voronin.

Amintim că în recent, un pomelnic cu numele familiei prezidențiale Dodon a fost tipărit în 1 500 de exemplare și ar urma să fie distribuit în bisericile ce aparțin Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove.