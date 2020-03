Nicu Popescu, fostul ministru de Externe de la Chișinău, atrage atenția că acordul de guvernare dintre PSRM și PD ar putea să conțină o anexă secretă care ar prevedea federalizarea R. Moldova.

„Știm că anterior, în vară, PD și PSRM negociau o anexă secretă cu prevederi dictate de la Moscova privind reglementarea transnistreană. Prevederi care urmau să transforme de facto R. Moldova într-o federație. Cu siguranță existența unor astfel de anexe va fi negată, dar eu aș fi curios în ce măsură noua coaliție poate face public cum văd ei reglementarea conflictului transnistrean? În baza căror principii? În baza legii din 2005 sau a pasajelor dictate de la Moscova în vara anului trecut?, se întreabă Nicu Popescu.

Fostul ministru de Externe a mai precizat că asistăm la chinurile transformării guvernului Dodon 1 în Dodon. „Unul dintre obiective ține și de retușarea cosmetică a politicii externe: acordarea „echilibrismului” virtual a unor ușoare tente de „pro-europenism” virtual. Mă tem că aceste mutații nu vor rezolva problema de fond a politicii noastre externe, și anume credibilitatea zero a procesului de reforme de la Chișinău. Credibilitate zero în eliminarea schemelor de corupție. Credibilitate zero a reformei justiției. Credibilitate zero a dorinței de a dezvolta economia țării prin crearea unor condiții corecte pentru investitorii străini necesari pentru a dezvolta țara noastră și pentru a crea locuri de muncă sigure și bine plătite”, mai explicat sursa.

Mai mult, în opinia lui Popescu, la preocupările crescânde ale partenerilor externi începe să se adauge și suspiciunea că alegerile din toamnă nu vor fi nici libere, nici corecte, pentru că se va încerca fraudarea acestora prin voturile din regiunea transnistreană și prin tactici de minimizare a votului în diaspora. „Până la urmă, de la faptul că până acum s-a mimat politica externă echilibrată, iar acum se va mima o politică ușor mai pro-europeană, datele problemei, atât în politica externă, cât și internă, nu se vor schimba”, a mai subliniat acesta într-un comentariu pe pagina sa de Facebook.

Potrivit fostului ministru de Externe, poți schimba miniștrii, dar dacă nu schimbi modul de a guverna statul – departe nu ajungi, nici în politica internă, nici în politica externă.