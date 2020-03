„Eu mai sper că domnul Filip, doamna Babuc şi alţi deputaţi din fracţiunea Partidului Democrat se vor dumiri şi nu vor merge la o alianţă cu PSRM”. Afirmația aparține lui Mihai Druţă, istoric, deputat în primul Parlament de la Chișinău, semnatar al Declaraţiei de independenţă a R Moldova.

Mihai Druţă a precizat că jocurile sunt făcute şi chiar şi un copil înţelege că aceasrtă alianţă îl favorizează pe Igor Dodon şi PSRM pentru bătăliile electorale din toamnă.

„Am mari rezerve în privinţa domnului Diacov, pe care îl văd liniştit, ştie rezultatul din timp. Are un vocabular pe care îl repetă din an în an, cu rolul PD-ului în stabilitatea Republicii Moldova”, a declarat Mihai Druţă în cadrul unei emisiuni de la TVR Moldova.

Potrivit istoricului, PD-ul a dorit în trecut o alianţă cu blocul ACUM şi că, după plecarea lui Plahotniuc, nu mai este cineva care să dicteze o soluţie.

„Acum, Consiliul Naţional al PDM sau, dacă nu tot consiliul, un grup de persoane influente, poate să hotărască să bată în uşa blocului ACUM şi să stabilească condiţiile constituirii unei alianţe sănătoase, europene”, a spus Mihai Druţă.

Fostul deputat a mai menţionat că cei din PD nu trebuie să se teamă că Igor Dodon îi va ataca pe baza afacerilor lor.

„Chiar dacă au păcate, dacă vor constitui alianţa dreaptă, li se vor ierta şi păcatele”, a declarat Mihai Druţă.