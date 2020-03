Recunoaștem că am comis o greșeală că nu am cerut amânarea alegerilor, chiar dacă e clar că autoritățile nu ar fi ținut cont de părerea noastră. Declarația aparține Partidului Acțiune și Solidaritate, care a venit cu o reacție după ce candidatul PSRM a câștigat alegerile de ieri în circumscripția nr. 38, Hâncești.

În mesajul postat pe pagina de Facebook, PAS mulțumește celor care au mers la vot.

„Din păcate, în contextul actual, rezultatele alegerilor nu contează, pentru că nu au fost obținute în condiții normale și nu sunt obiective. Dacă eram la guvernare, am fi amânat aceste alegeri. Recunoaștem că am comis o greșeală că nu am cerut amânarea alegerilor, chiar dacă e clar că autoritățile nu ar fi ținut cont de părerea noastră”, se arată în postare.

Fracțiunea susține că nu va contesta rezultatele, pentru că „acum nu contează acest mandat, acum contează cum țara va face față acestei crize fără precedent. Despre rezultate și oportunitatea acestui scrutin vom vorbi după criză. Tot atunci, după criză, vom analiza informațiile și argumentele autorităților de a nu amâna alegerile”.

Amintim că, reprezentatul PSRM, Ștefan Gațcan, a câștigat alegerile în circumscripția uninominală nr.38 (Hâncești). Pentru el au votat 5 539 de persoane. Acesta este urmat de Olesea Stamate, candidatul PAS, cu 4 554 de voturi.