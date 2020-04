Asociația Investitorilor din România în Republica Moldova (AIR) face noi donații pentru polițiștii de frontieră, vameși și angajații Agenției Naționale de Sănătate Publică. Donațiile au loc în cadrul proiectului „Protejăm viața” și constau din dezinfectant, 10 mii de mănuși și 4 mii de măști chirurgicale, potrivit managerului coordonator al asociației.

„De această dată am decis să donăm și dezinfectant, mănuși și măști chirurgicale. Am vrut să facem aceste donații exact după necesități. Cei de la Serviciul Vamal ne-au spus că au nevoie de dezinfectant, la Poliția de Frontieră și ANSA am împărțit patru mii de măști și zece mii de mănuși”, a subliniat aceasta.

„Astăzi este vorba despre o donație de 180 de litri de dezinfectant. Data trecută, reprezentanții AIR au venit cu costume de protecție, măști, salopete și alte lucruri absolut necesare, având în vedere că noi suntem în prima linie și vameșii sunt expuși riscului”, a menționat purtătorul de cuvânt al instituției, Olesea Pușcaș.

Și la Poliția de Frontieră, unde până în prezent 43 de angajați au fost testați pozitiv cu COVID-19, au ajuns echipamentele necesare pentru protecție.

„Ne bucurăm că în lupta cu COVID-19 nu suntem singuri. Pentru a doua oară, AIR ne donează un lot impunător de echipament de protecție individuală. Asta se concretizează în măști, mănuși dezinfectanți. În prima donație au fost și viziere”, a spus ofițerul de presă al PF, Raisa Novițchi.

Amintim că săptămâna trecută, Asociația Investitorilor din România în R. Moldova a oferit angajaților de la Poliția de Frontieră, de la Serviciul Vamal și celor de la ANSA 10 000 de măști, 250 de combinezoane sanitare și 250 de viziere produse în Republica Moldova.