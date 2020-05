Giorgiana Matei este unul dintre medicii din România care a trecut Prutul pentru a lupta cot la cot cu colegii din Republica Moldova contra COVID-19. Tânărul medic este familiarizat cu realitatea sanitară din stânga Prutului pentru că lucrează și ca medic de pe elicopterul SMURD care salvează viețile pacienților grav bolnavi din Republica Moldova. Nu a ezitat o clipă să se înscrie voluntar în misiunea destinată combaterii pandemiei pentru că Republica Moldova ocupă un loc special în inima ei.

„Am venit să ajutăm, am primit un telefon că se recrutează voluntari pentru Republica Moldova, iar în aproximativ trei-patru ore am răspuns afirmativ. Suntem cinci medici specialişti cu experienţă care am venit voluntar aici şi pentru că ne sunteţi dragi, sunteţi ca şi fraţii noştri”, a declarat Giorgiana Matei, citată de TVR Moldova.

Medicul a precizat că misiunea din România a venit cu propriile echipamente de protecție pentru că în Republica Moldova sunt greu de găsit și sunt necesare medicilor din teritoriu.

„Noi am venit cu echipamentele noastre din România pentru că ştim că peste tot există o criză de echipamente. Nu vrem să creăm o discordanţă, să folosim nişte echipamente care s-au obţinut cu greu, într-adevăr. Ne simţim protejaţi în echipamentele acestea, dar şi echipamentele lor sunt la fel de bune. Doar că noi ne-am adus de acasă ca să nu trebuiască să folosim ceea ce şi aici s-a obţinut cu greu”, a explicat Giorgiana Matei.

Giorgiana Matei este medic-specialist în medicină de urgenţă la Spitalul Sfântul Spiridon din Iaşi şi face parte din echipa de 41 de medici, asistenţi şi paramedici veniţi din România în Republica Moldova pentru a trata cazurile grave de Covid-19.