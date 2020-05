„Cu adevărat, dorim ca toți cetățenii R. Moldova să aibă șansa să trăiască o viață mai bună”. Declarația a fost făcută de ambasadorul Daniel Ioniță, care a adăugat că în acest context, asistența substanțială donată de România în ultima perioadă, este una oportună, necesară, generoasă, total dezinteresată și lipsită de orice fel de condiții.

„Am văzut că în Republica Moldova există multe cadre medicale infectate din lipsa materialelor de protecție, ne-am uitat la dinamica infectărilor persoanelor cu COVID-19. Sigur că sunt diferiți politicieni care au încercat să valorifice și chiar au făcut-o spre propriul beneficiu, de fapt, au încercat să manipuleze aceste date statistice(…) Această asistență e total dezinteresată și total lipsită de condiții. Am venit cu o resursă umană, am venit cu medici și asistente antrenați în lupta contra COVID, care au fost și în Italia. Acești medici sunt eroii vremurilor noastre și efortul lor trebuie să fie unul recunoscut și apreciat. Am discutat cu unii dintre ei, sunt obosiți, dar încrezători în misiunea lor. Donația noastră de medicamente a fost una oportună și necesară. Am încercat să punem în toate cele 20 de camioane toate materialele necesare pentru spitalele din R. Moldova care luptă împotriva COVID-19”, a subliniat ambasadorul României la București.

Daniel Ioniță a remarcat că uneori România a crezut mai mult în parcursul european al R. Moldova, decât unele autorități de la Chișinău.