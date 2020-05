„Ce am trăit acolo a lăsat răni adânci în sufletul meu. M-a convins. Este ca un război mondial cu un inamic nevăzut. Au fost momente grele să îmi văd colegii în suferință. Să văd spitale întregi goale, pentru că medicii infectați erau transportați la Chișinău din spitalele raionale”. Declarația a fost făcută Georgiana Matei, specialist în Terapie Intensivă la Spitalul „Sfântul Spiridon” din Iași, care a participat 15 zile la misiunea umanitară din Republica Moldova.

Georgiana Matei a lucrat la Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău, cel mai mare centru de politraumă, care a devenit spital COVID. Medicul a povestit că cel mai greu moment a fost atunci când a intrat la Terapie Intensivă și și-a văzut peste 45 de colegi aflați în stare foarte gravă.

„Spitalele raionale au rămas goale, iar pe pacienți nu avea cine să îi trateze, să îi examineze. Erau în jur de 46 de pacienți la Terapie Intensivă unde am lucrat noi, cei din Iași. Cei mai mulți erau cadre medicale. Mai erau și pacienți de la accidente rutiere sau boli pulmonare care aveau și COVID-19. În 15 zile nu am reușit să avem un procent mare de vindecați. I-am lăsat în tratament, dar cu o evoluție bună. Patru pacienți am pierdut, dar aveau și alte boli – neoplasme, leucemie” a menționat Georgiana Matei pentru republica.ro.

Medicul din România a spus că singura explicație pe care a primit-o de la colegii din R. Moldova despre cum s-a ajuns la acest număr mare de infectări în rândul personalului medical, a fost că nu erau pregătiți. „Nu prea au beneficiat de materiale de protecție la începutul pandemiei când a fost infecția în masă a personalului medical din Republica Moldova. La început aveau foarte puține. Nu aveau combinezoane. Nu aveau echipamente maxime, ci doar ce era pe stoc. Ceea ce a făcut diferența. Mai târziu au văzut că, primind materiale de protecție, a scăzut numărul celor infectați”, a punctat sursa.

Georgiana Matei a subliniat că pe partea medicală, doctorii din R. Moldova erau pregătiți, aveau circuite de Terapie Intensivă, știau care e procedura. Era un protocol dintr-un spital din Grenoble. „Nu ne-am dus să-i luminăm, să-i învățăm, ci să îi ajutăm. Să dăm o mână de ajutor. Nu au cadre medicale. Pe Terapie Intensivă erau aceleași protocoale, același tratament antiviral. Noi am crezut că vom lucra la UPU ca aici, asta e specialitatea noastră. Noi eram urgentiști și ni s-a solicitat ajutorul pe Terapie Intensivă. Erau două etaje cu 46 pacienți la Terapie Intensivă și cu doi medici pe etaj, au avut nevoie de ajutor acolo”, a mai spus medicul din România.

Amintim că pe 30 aprilie 2020, o echipă formată din din 52 de persoane din România, dintre care 42 de medici și asistenți medicali cu specializări în anestezie și terapie intensivă, pneumologie, medicină de urgență și medicină internă a ajuns în Republica Moldova, acolo unde a desfășurat activități de acordare a asistenței medicale și îngrijire a pacienților diagnosticați cu Covid-19, precum și misiuni de instruire a personalului medical din unitățile sanitare din Bălți, Chișinău și Cahul, pentru o perioadă de 15 zile.

La întoarcerea în țară, s-a depistat că șapte persoane, printre care patru cadre medicale s-au infectat cu noul coronavirus în misiunea din R. Moldova.