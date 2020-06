„Astăzi suntem mai liberi decât pe 7 iunie 2019. Dar statul nostru este în continuare la cheremul unei grupări corupte, în frunte cu Igor Dodon, care, prin lăcomia și incompetența sa, nu permite țării să se dezvolte și oamenilor să trăiască bine”. De această părere este Maia Sandu, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate la un an de la schimbarea guvernării de la Chișinău prin debarcarea de la putere a Partidului Democrat.

Sursa a mai precizat că acum „trebuie să facem următorul pas – să-l alungăm pe Dodon de la putere și să facem ordine până la capăt, așa cum am promis în iunie 2019”.

Totodată Maia Sandu a amintit că deși mulți se vor lăuda cu aceasta reușită, în realitate oamenii din Republica Moldova au fost cei care l-au fugărit pe Plahotniuc. „Anume lor vreau să le mulțumesc pentru curaj, rezistență și unitate. Vă mulțumesc, oameni dragi! Acum un an, datorită vouă, am reușit să alungăm de la putere cel mai autoritar regim din ultimele trei decenii. A fost o decizie foarte grea pentru noi să-i „smulgem” pe socialiști din brațele lui Plahotniuc și să votăm împreună debarcarea acestuia de la putere. Dar, după multe consultări cu oamenii, am făcut acest pas”, a precizat liderul PAS.

La rândul său, Igor Dodon, președintele prorus de la Chișinău, a încercat să-și asume toate meritele debarcării lui Plahotniuc și-a precizat în mesajul său că „pentru mine decizia de a merge direct și ferm împotriva lui Plahotniuc a fost asociată cu riscuri foarte serioase, inclusiv am riscat cu viața mea și a celor apropiați și poate că vreodată voi deschide unele paranteze în acest sens”.

Amintim că pe 8 iunie 2019, Blocul ACUM (PAS, PPDA) și PSRM semnau un acord de înțelegere temporară, ce prevedea inclusiv votarea unui pachet de legi antioligarhic. Potrivit documentului, Zinaida Greceanîi, devenea președintele Parlamentului de la Chișinău, iar Maia Sandu – premierul Republicii Moldova.

Ulterior, pe data de 12 noiembrie 2019, Guvernul condus de premierul Maia Sandu a fost demis cu votul comun a celor 63 de deputați din partea fracțiunilor PSRM și PDM. Asta, după ce pe 8 noiembrie 2019, socialiștii lui Igor Dodon au înaintat o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Sandu pe motiv că proiectul privind legea procuraturii propus de Executiv ar fi fost neconstituțional și ar fi contravenit normelor internaționale.